通識科｜教協批教育局政治「謀殺」　促當局撤回改動方案

教育局局長楊潤雄昨日（26日）公布修改高中通識科，將重新命名、取消本科核心獨立專題研究（IES）等內容。教協批評教育局做法如同「謀殺」通識，令通識科失去靈魂，違背初衷，亦擔心會影響課程國際認受性。

教協續指改動忽視學校課程檢討專責小組意見，副會長葉建源質疑，若計劃經過深思熟慮才加以推行，教育局內部必然有相關討論紀錄文件，若教育局未能列出相關文件，則是以「政治凌駕專業」。教協認為政府應撤回現時改動方案，參考專責小組報告改動通識科。

教協今日就改動通識科召開記者會，教協認為，相關改動如同「謀殺」通識科，令通識科失去靈魂，違背培養學生獨立思考、明辨思維的初衷。（黃穎津攝）

教協：通識科失去靈魂 恐失國際認受性

教育局局長楊潤雄昨日正式公布改動通識科，內容包括重新命名通識科、評核方式改為合格或不合格、刪減一半課程內容及課時、取消獨立專題研究（IES）、增加有關國家發展、憲法及基本法教育內容、要求學生參與內地考察，以及須審批教科書。

教協會長馮偉華今日（27日）指出，相關改動如同「謀殺」通識科，令通識科失去靈魂，違背培養學生獨立思考、明辨思維的初衷。他批評政府只考慮政治，沒有考慮學生利益。教協教育研究部主任張銳輝亦擔心，教育局改動會破壞課程國際認受性，對香港學生升學造成嚴重障礙。

葉建源質疑教育局是因政治原因，臨時推翻最後報告。（黃穎津攝）

馮偉華批評政府只考慮政治，沒有考慮學生利益。（黃穎津攝）

教協質疑教育局政治凌駕專業

教協副會長田方澤指，政府忽視學校課程檢討專責小組就通識科安排作出的建議，在未諮詢教育界的情況下，對通識科從根本上作出重大改動，甚至與報告建議矛盾，是以「政治凌駕專業」。

教協副會長葉建源質疑教育局是因政治原因，臨時推翻最後報告。他指若改動是經過深思熟慮、專業判斷才加以推行，教育局內部必然有相關討論紀錄文件，故要求教育局列出相關文件，「可唔可以喺星期一攞出嚟畀大家睇」，否則則證實政府做法有政治考量。

田方澤指，在未諮詢教育界的情況下，對通識科從根本上作出重大改動，是以「政治凌駕專業」。（黃穎津攝）

教協促請撤回改動方案

教協促請政府應撤回現時改動方案，參考專責小組報告改動通識科。馮偉華強調教協並非不接受改動，但課程檢討涉及重大學生利益，必須謹慎推行，若政府企圖控制教育以消滅反對聲音，結果只會是緣木求魚。