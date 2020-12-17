6男女涉藏白電油　並疑租單位作示威者休息室　全部罪名表證成立

警方於去年國慶日清晨搜查灣仔一單位，在單位內發現白電油、布條、玻璃瓶、防毒面具等物品，單位內5人以及租客被捕，控方認為單位是用作儲存示威物品、供示威者休息的地方，6人被控串謀暴動罪受審，惟部份被告爭議或部份人士想參與合法遊行，租客亦指控方只以租用者姓名相似而舉證，要求法庭裁定表證不成立。法官沈小民昨聽畢陳辭後，今（17日）裁定全部被告所有罪名表證成立。所有人不自辯也不傳證人，案件將於本月22日進行結案陳詞。

6名被告為：張浩輝（23歲，全職電競選手）、胡凱富（21歲，學生）、陳子斌（21歲，文員）、蘇美莉（25歲，文員）、李盈莉（27歲，學生）、及沈卓勤（24歲，無業）。控罪指他們於2019年9月28日至10月1日期間參與暴動，他們另被控一項交替控罪，即串謀參與非法集結。

控方指沈於去年9月28日至10月1日在灣仔人和悅大廈租了一單位，警方於10月1日清晨破門進入單位，並拘捕首5名被告，事後才拘捕沈。警方亦在單位內搜出暴力示威者會使用的物品，包括布條、玻璃瓶、白電油，也在5人的背包中搜出點火器、地圖、救傷包、手套、口罩、對講機等。張身上更有2張購買白電油的單據。政府化驗師認為玻璃瓶、布條及白電油可用以製作汽油彈。

控方表示，大廈閉路電視顯示其中5名被告曾出入涉案大廈，而單位位於發生暴力事件或非法集結地點附近，加上有供暴力前線示威者使用的物品，相信單位用作儲存示威物品，及供示威者休息。

警方去年國慶日清晨在灣仔單位搜出大量物品。(詳見下圖)

辯方爭議租用者姓名僅相似

首被告的代表大狀陳詞指，不排除單位內的人打算參與合法遊行，質疑眾被告何時才出現共同的犯罪意圖。

第六被告的大狀則指，案中沒有直接證供針對第六被告，雖然控方指他是單位租用者，控方無法證明租用單位的人，與第六被告沈卓勤的名字相符。

控方堅稱單位內有大量抗爭物品

控方回應時承認，第六被告沈卓勤與單位租用者的名字可能只是相似，業主稱租用者名為「卓簡琛（譯音）」，業主並沒有確認寫法，控方是依賴其讀音推斷租用者便是沈。

但控方指單位內有大量抗爭用物品，要求法庭裁定表面證供成立，亦冀法庭可分開考慮第六被告及其餘5名被告。

案件編號：DCCC908、918/2019