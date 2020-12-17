沙中線｜東鐵路軌工程　明年1至10月每月一周日不停紅磡站

沙中線過海段預料可於2022年第一季通車，港鐵今日（17日）表示，因應新路軌接駁工程較複雜，旺角東站至紅磡站會在明年1至10月，每月抽出一個周日，暫停施工路段列車服務。首兩個月東鐵不停紅磡站日期，暫訂為明年1月10日及2月21日。港鐵車務營運總管黃琨瑋表示，明白做法會令市民不便，呼籲及早規劃行程。 在紅磡站列車服務的日子，港鐵會提供接駁巴士，接載乘客往返九龍塘站至紅磡站。

港鐵工程處總經理（工程建造）周蘇鴻表示，為配合東鐵過海段工程，讓列車駛入新紅磡站月台，東鐵線即將開展軌道接駁工程。他續指，通車後紅磡到金鐘只需5分鐘；大圍至金鐘只需17分鐘，可節省10分鐘。



工程會先由往紅磡方向路軌開始，先拆除原有路軌，再逐步安裝及焊接新路軌組件，之後進行精密測量及調較，確保路軌位置準確無誤，並安裝道岔及信號系統設備。港鐵指，上述兩項工程連續進行超過20小時，之後就要安裝超過600米長架空電纜。完成往紅磡方向路軌工程後，會展開往旺角東方向的路軌和架空電纜工程， 待安裝分段絕緣器及重置側線部分的路軌及道岔後，進行反覆測試。

港鐵表示，為配合紅磡站附近的相關軌道接駁工程，2021年1至10月，每月的其中一個周日，旺角東到紅磡站的路段都會暫停服務。首兩個月東鐵不停紅磡站日期，訂為明年1月10日及2月21日。由於工程於周日進行，黃琨暐表示，會做好規劃，晚上預留足夠時間檢查所有設備和架空電纜，檢查運作正常後才會展開周一的服務。

黃琨暐預計，工程可於8個周日完成，但工程可能受天氣等因素影響，故預留10個周日展開工程，屆時旺角東至紅磡站服務將暫停。至於為何揀選周日，他表示，因平日需上班上課，周日對整體交通需求較少。周蘇鴻亦解釋，分開10個月，而非連續10個周日施工，是因次軌道工程涉及在現有軌道上安裝分支，有一定工作程序處理，連續10個周日施工「不可行」，因工程之間需時測試及微調。

港島西延線工程曾採類似安排 今次工程更複雜

黃說，港鐵曾於港島西延線時暫停上環站服務，惟上次屬路軌尾段延伸新車站，僅涉一個道岔，但今次東鐵線卻是做分支再接駁新路軌，涉及5個道岔，工程較上次更大、更複雜。

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停列車服務期間 提供接駁巴士往返九龍塘站至紅磡站

黃琨暐又指，由於旺角東站外未有太多空間可提供接駁巴士，故屆時會於九龍塘站及紅磡站之間設接駁巴士，料車程為20至30分鐘。接駁巴士的班次於繁忙時間為約4至5分鐘一班，但載客量難與鐵路比較，鼓勵乘客揀選替代鐵道路線往目的地。至於受影響的客人數量，他表示在疫情之下，難預計影響人數。

消息︰新信號系統問題已修復 現正試車

根據資料，沙中線過海段工程，港鐵東鐵線將會延長過海至金鐘站，準備工作除轉用新信號系統及新引入的9卡列車，在旺角東站和紅磡站之間，亦要進行軌道接駁工程。早前《香港01》率先揭發新信號系統測試期間出現「帶錯路」問題，新軌道接駁工程亦延後。

周蘇鴻昨被問到東鐵線更換信號系統進展，他指，相關信號系統正進行測試，並會把報告提交予政府，沒有其他補充。至於更換9卡列車，周指，列車已陸續運抵香港，會在通過本地檢驗後陸續投入服務，現時仍以2022年首季作沙中線全線通車為目標，但目標仍有很多挑戰。

據了解，現時東鐵線新信號系統的問題已修復，正在試車，期望數星期內可以完成。消息人士指，報告會提到港鐵內部問題，亦會就此提出相關建議。

油尖旺交通及運輸事務委員會主席陳嘉朗說，港鐵有吸納建議，將接駁巴士總站由旺角東改為紅磡站，但認為港鐵應提早3個月公布停站日期，讓市民提早安排行程，指若明年疫情轉好，高鐵重開後或會有市民欲從沙田到柯士甸站，認為更早通知，可以讓市民提早改為早或遲一天出發。