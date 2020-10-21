東鐵線新信號系統出事　陳帆：沙中線通車有期　準備成立鐵路部門

港鐵沙中線項目下，為配合東鐵線伸延過海，港鐵逐步將現時12卡車更換成9卡車，原定於9月12日投入服務新信號系統及新列車，早前被發現曾發生「帶錯路」事故，需要煞停啟用。 運輸及房屋局局長陳帆今日（21日）在立法會回覆議員質詢，指由於需要就事故進行調查，暫時未能預計對沙中線項目的影響，但強調「可以保證通車有期」。至於在上一份施政報告提到的鐵路部門，他說正在準備中，目標為在推展新鐵路項目前成立，但仍視乎於立法會申請撥款的進度。

運輸及房屋局局長陳帆指，暫時未能預計事故對沙中線項目的影響。（李澤彤攝）

運輸及房屋局局長陳帆在立法會上，多次指列車無出現入錯線或走錯站的情況，指系統本身良好，但可能因操作的人有失誤，因此需要透過調查找出成因。對於議員田北辰質疑港鐵高層有隱瞞，陳帆說對傳聞不作回應，保證會深入調查所有提及的問題，查明後港鐵公司會跟進。

由於更換信號系統為配合沙中線項目下東鐵線延伸過海，並逐步將現時的12卡列車更換成9卡列車。陳帆在立法會上被問到有關事故對沙中線影響，他說由於要先完成調查，確保信號系統的可靠行，暫時未預計到有無影響或影響有幾大，將透過工程調配減低影響。其後他再補充，指可以保證「通車有期」。

就成立新鐵路部門有準備

而於去年發表的施政報告，提到將成立新的鐵路部門，陳帆說已有所準備，目標希望能趕及新的鐵路項目推出前成立，但需要視乎於立法會申請撥款的進度。他說，新的部門會在同一管理架構內整合鐵路建造標準，將鐵路營運表現做得更好。