抗生素Zerbaxa含菌　默沙東回收所有批次　供港批次通過無菌測試

美國默沙東藥廠生產的抗生素「Zerbaxa注射用無菌粉末」有若干近期生產的批次於出廠前未能通過無菌測試，被驗出含有頭孢洛生和他唑巴坦，默沙東稱受影響批次並未向市場發放，而供港的批次均通過無菌測試，但作為預防措施，默沙東決定回收所有批次產品。 根據默沙東的資料，受影響產品曾供應給醫院管理局及私家醫院，亦有部分轉口至澳門。

衞生署今日（十二月十七日）同意持牌藥物批發商美國默沙東藥廠有限公司從市面回收所有批次的Zerbaxa注射用無菌粉末1克／0.5克（香港註冊號碼：HK-65156），因為產品有潛在品質問題。 （政府新聞處圖片）

衞生署今日（17日）表示，同意持牌藥物批發商美國默沙東藥廠有限公司從市面回收所有批次的Zerbaxa注射用無菌粉末1克／0.5克（香港註冊號碼：HK-65156），因為產品有潛在品質問題。

受影響批次並未向市場發放

衞生署接獲默沙東通知，指上述產品有若干近期生產的批次於出廠前未能通過無菌測試。雖然受影響批次並未向市場發放，而供港的批次均通過無菌測試，作為預防措施，默沙東決定回收所有批次產品。

上述產品含有頭孢洛生和他唑巴坦，是一種用作治療細菌感染的抗生素。根據默沙東的資料，受影響產品曾供應給醫院管理局及私家醫院，亦有部分轉口至澳門。默沙東已設立熱線（3971 2928）回答相關查詢。

衞生署發言人指，署方至今未有接獲涉及受影響產品的不良反應報告。衞生署會密切監察有關回收。署方又稱，須使用上述產品的病人應諮詢其醫護人員意見，以作適當安排。市面上有其他替代藥物可作相類用途。

醫管局發言人稱，已得悉有關回收安排，已即時停用有關藥物。公立醫院備有其他藥物供病人使用。