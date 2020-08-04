烏克蘭Baryshevska雞蛋檢出抗生素甲硝唑　本港暫停進口及禁出售

食物環境衞生署食物安全中心今日（4日）公布一個烏克蘭雞蛋樣本檢出微量抗生素甲硝唑（ metronidazole），正跟進事件。發言人指，透過食物事故監測系統，得悉新加坡食品局發出通告，指產自烏克蘭Baryshevska農場的雞蛋被檢出甲硝唑超出當地標準，因而禁止入口當地，於是即聯絡烏克蘭、新加坡當局，以及本地主要進口商。 署方指初步調查發現，一間進口商曾進口一批受影響產品，而當中抽取作檢測的樣本，被檢出含十億分之一點一的甲硝唑。該批產品已被扣檢，並沒有流入本地市場。

產自烏克蘭Baryshevska農場的雞蛋被檢出超出標準的甲硝唑，本港禁進口及出售。（資料圖片／圖示非涉事產品）

發言人指，為審慎起見，中心亦即時暫停有關農場出產的雞蛋產品進口及在港出售。業界如持有產自上述農場的受影響產品，應立即停止使用或出售。根據食品法典委員會，鑑於甲硝唑及其代謝物的殘餘對健康構成一定的影響，食物規管當局應設法避免食物含有甲硝唑殘餘。

《公眾衞生及市政條例》第52條規定，任何人如售賣食物，而其性質、物質或品質與購買人所要求的食物所具有者不符，以致對購買人不利，即屬犯罪，一經定罪，最高可被判罰款一萬元及監禁三個月。

​中心已通知烏克蘭當局有關暫停進口事宜，亦會知會本地業界，並會繼續跟進事件及採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。調查仍然繼續。