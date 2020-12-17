周星馳被于文鳳追討案　周指于說法不合商業原則　官稱下周初裁決

影星周星馳的前女友于文鳳，稱她與周一起時曾助周投資包括「天比高」等豪宅物業，分手後向周追7千萬佣金案。案件今(17日)在高等法院作結案陳辭，周星馳的律師陳辭時，強調案中的協議只是情侶間的饋贈，沒有法律效力，又指相關協議內容，竟容許于在物業未放售或蝕錢也可獲分成，不符一般商業原則。于則要求法庭頒下聲明，若周有朝一日出售基金，她便可獲分紅。法官高浩文聽畢陳辭後稱，將於下周初頒下裁決。

原告于文鳳，被告周星馳。于稱與周有業務拍擋關係，並曾替周投資包括山頂豪宅「天比高」、大埔比華利山三幢獨立屋連車位、及投資基金，要求取回周承諾的一成佣金，即逾7000萬元。

承認是情侶間的饋贈

代表周的資深大律師文本立今先作陳周，強調周於2002年向于承諾，會就成功的投資項目分10%利潤予對方，該承諾只是情侶間的饋贈，並非是商業協議，沒有法律效力。

于文鳳未有出資只提供建議

文本立又指，情侶間之間借錢，或共同投資，該些情況下的協議亦可具法律效力。惟在本案中，于文鳳未有出資，只是提供建議。而案中的協議，于文鳳竟可在物業未放售或蝕錢也可獲分成，文本立指不符合一般商業原則。

文本立又指，周在案發時已有投資物業的經驗，有一定人脈，質疑周投資是否需要于的協助。

周星馳早前上庭作供，強調承認是饋贈。(詳看下圖)

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于的律師指二人既是情侶亦有商業關係

代表于的資深大狀袁國強則強調，二人既是情侶關係，也有著商業關係，周在2002年聖誕的確作出10%分紅的承諾，若分紅只是饋贈，于應會以不同方式索款，如趁二人在車上。袁認為，于的行為與口頭協議內容相符，而周的證人也一直獲告知支付給于的屬佣金。

至於「天比高」項目，袁指即使周一直喜歡及留意「天比高」物業，但當要真正購入時，于替周考慮投標價、資金情況，又找發展商與周合作等，這是一個龐大的項目，即使有朋友叫周撻訂，于亦一直建議他要繼續進行項目。

當物業出售于有權分紅

袁解釋，口頭協議中，周答應就于的投資「建議」付分紅，當物業賣出當刻，于已有權獲分紅，而在8次分紅付款中，除了荊威廣場外，于均在物業賣出後獲分紅。袁又指，雖然物業不是由于介紹，她並非經紀，亦因為周的名氣，很多經紀會找上周，但正因此于的角色這麼重要。

于要求法庭頒令基金出售即獲分紅

被問到此刻尚未出售的投資基金，袁則解釋當有關基金出售時，于亦有權獲得10%利潤分紅，所以于要求法庭頒下聲明，她有權就基金獲得分紅。袁亦解釋，于非律師，因此她有時將該10%款項喚作「分紅」，有時喚作「佣金」，不過法官卻質疑，若她有投資的專業知識，應能分清什麼是「佣金」，但袁表示對于來說，只要收到的款項是利潤10%，叫「分紅」或「佣金」亦可。

案件編號：HCA 1584/2012、HCA1243/2017

周星馳早前上庭作供，出入法庭場面混亂。(詳看下圖)

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亦有不少人特別到庭追「星」。(詳看下圖)