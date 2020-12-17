新冠肺炎｜美心集團5名員工連環確診　涉銅鑼灣千両、西餅廠房

本港新冠肺炎疫情持續，美心集團表示，2名在大埔西餅廠房工作的員工確診，同廠有1名員工亦初步確診，3人分別於獨立生產區工作，並非組員。美心已安排40名員工停工及接受病毒測試，暫時結果全部為陰性，另外亦會暫停生產及供應相關生產區的產品。 另外，美心集團旗下的千両，於銅鑼灣時代廣場的分店也有兩名員工確診。換言之，美心集團近日有5名員工確診。

美心食品廠。（Google地圖截圖）

美心表示，有2名在大埔西餅廠工作的員工於12月15日確診感染新型冠狀病毒。 第一名員工的最後上班日期為12月8日，居於有確診個案的大廈，早前因有家屬確診而被列為緊密接觸者，並接受檢疫。美心安排同組員工接受病毒測試，結果全部為陰性。

第二名員工的最後上班日期為12月12日，同組員工已接受病毒測試，結果同樣全部為陰性，全廠亦已再作徹底清潔和消毒。第一及第二名員工確診後，共有40名員工接受了病毒檢測。美心在今天獲悉另一名員工初步確診，最後上班日期為12月15日，同組員工已即時停工及接受病毒測試，全廠亦會再作徹底清潔和消毒。

美心稱，三名員工分別於獨立生產區工作，廠房一直設有Bio Zone 全日24小時不間斷進行殺菌消毒，亦定期噴灑 GERMAGIC 長效智能殺菌塗層。美心也會暫停生產及供應相關生產區的產品。

美心表示，2名在大埔西餅廠工作的員工確診，同廠有1名員工亦初步確診，3人分別於獨立生產區工作，並非組員。 （資料圖片/張浩維攝）

時代廣場千両須停業

另外，美心集團旗下的千両，於銅鑼灣時代廣場的分店也有兩名員工確診。發言人表示，他們的最後上班日期分別為12月11日及12月15日，現正接受治療。千両已即時暫停時代廣場分店的營業，以進行全店徹底清潔及消毒，並銷毀所有已開封或經過處理的食物，亦已安排分店的所有員工接受新型冠狀病毒測試，以及配合衛生防護中心的相關隔離安排。