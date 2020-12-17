新冠肺炎│龍珊閣爆疫　居民不擔心變疫區　「中嘅都係60歲以上」

本港新冠肺炎疫情持續，第四波疫情更蔓延至各區屋苑，其中黃大仙龍蟠苑龍珊閣累積4個確診個案涉及4個單位，居民須接受強制檢測。記者今日（17日）到龍蟠苑觀察，受訪居民認為居民的防疫意識頗高，大部分人士亦已接受檢測，普遍不太擔心屋苑會變成「疫區」。惟有龍珊閣居民認為，大多新冠肺炎確診個案屬60歲以上人士，故不擔心疫情會在屋苑內大型爆發；亦有在屋苑內負責清潔工作的工人慨嘆，自己亦需要接受強制檢測，「我都係打份工咋，唔想去check」。

黃大仙龍蟠苑龍珊閣累積4個確診個案涉及4個單位，居民須接受強制檢測。（曾鳳婷攝）

記者今日下午到龍蟠苑觀察，受訪居民普遍不太擔心屋苑會變成「疫區」，有住戶表示，龍珊閣大堂貼出通告，提醒居民須接受強制檢測，大多數住戶於上星期已接受檢測。龍蟠苑商場內有街坊購買防疫用品，但人流明顯疏落，商場內的食肆亦只有零星的堂食客人，在外面排隊領取外賣的客人較多。至於屋苑內的遊樂場早已被圍封，公共地方亦只有零星人士脫下口罩吸煙，並沒有人群聚集情況，居民的防疫意識頗高。

稱同廈居民多已接受檢測

屋苑球場被當局劃成臨時檢測站，不時有居民到場接受檢測。有居於龍珊閣的吳伯伯表示，自己早前亦接受了檢測，日後會視乎情況是否再做一次，據他所知，同廈不少居民亦已接受了病毒檢測，「居民嘅防疫措施都做足，有戴口罩，好少見佢哋除低」，故他不擔心疫情在大廈內出現大型爆發。吳伯伯又指，早前目睹有外賣員進入屋苑時沒有量度體溫，但認為他們有戴好口罩，問題亦不大。

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另一名同樣居於龍珊閣的陳小姐表示，得悉有確診人士與自己居於同一層，希望管理公司能派員多加清潔公共地方如通道，避免病毒在公共場所傳播。但同廈居民亦已陸續參與檢測，以及減少在外進食，「就算送外賣，啲人都係送到去大堂，居民要自己落去拎，透過外賣員傳播嘅機會應該唔大」，她亦認為「中招」的個案多為60歲以上人士，故不擔心疫情會在屋苑內大型爆發。而居於龍珊閣附近的吳先生則表示，得知該廈有確診個案後，自己立即接受檢測，亦已減少在餐廳堂食，他指若情況許可下，他亦會再次接受檢測，以求安心。另有在屋苑負責清潔工作的工人慨嘆，自己亦需要接受強制檢測，「我都係打份工咋，唔想去check」。

民政署派發口罩及防疫包

據龍蟠苑法團表示，民政署今日亦派員到龍蟠苑向居民派發560盒口罩及防疫包，管理處智安排明日（18日）在龍珊閣地下大堂向業戶派發，每戶一份。至下午4時許，衞生防護中心向管理處提供800套樣本收集瓶及50套大便收集瓶，並安排於本周六（19日）早上11時收集樣本，當局提醒，大便收集瓶只供2歲以下的幼兒使用。而黃大仙廣場的流動採樣站則會延長服務至下周一（21日），該流動採樣站會優先為須接受強制檢測的龍珊閣居民及工作人員提供檢測服務，服務時間為每天上午10時至晚上8時。

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