旺角站客務中心復修後仍停用遭質疑縮皮　港鐵認8站改行流動客服

港鐵大部分車站內都設有客務中心，協助乘客處理八達通、車票及查詢。惟有關注港鐵服務的團體發現，旺角站客務中心於去年社會運動被破壞後，早已完成復修工程，惟涉事客務中心卻繼續停用至今，質疑港鐵為「縮皮」，節省人手停派人手在客服中心當值。 有消息人士向《香港01》透露，過去站務主任工作繁忙難以清假，估計在疫情下，客量減少趁機減少人手，讓站務主任放假，暫未聞港鐵計劃削減職位。 港鐵回覆指，今年6月起，港鐵在8個設有多於一個客務中心的車站，會關閉車站內其中一個客務中心，受影響車站包括旺角站、尖沙嘴站及鑽石山站等。有關車站會採用流動服務模式，安排職員帶備隨身八達通處理器，認為能讓同事在車站不同位置提供協助。

鑽石山屯馬線大堂的客務中心今年2月才開，惟於6月起已停用。(資料圖片/張浩維攝)

關注港鐵服務的facebook專頁「火車未到站」早前指出，留意到旺角站近B出口位置的客務中心，以及鑽石山站屯馬線大堂的客務中心近期停用。有網民質疑，港鐵為「縮皮」減省人手，停用個別車站客務中心；有人亦質疑，若港鐵計劃停用有關客務中心，早前卻花錢為中心裝修，做法矛盾。

港鐵回覆《香港01》查詢時承認，在今年6月起，於8個設有多於一個客務中心的港鐵車站，將其中一個客務中心停用，改以流動服務模式提供乘客服務，由車站職員帶備隨身八達通處理器，於車站各處協助有需要乘客。

對於旺角港鐵站內，一個客務中心為何在今年剛修復後，卻決定停用，港鐵未有進一步補充，亦未有回覆相關工程的維修成本。

港鐵早部署在新鐵路線減客務中心

港鐵早於2016年南港島線通車開始，已嘗試減少在車站設客務中心，南港島線4個新車站中，僅海洋公園站設有客務中心，其餘車站只設自助客務機；今年2月新開的屯馬線一期啟德站及顯徑站，亦是只設智能自助客務機的車站。

據了解，港鐵車站客務中心過去由站務主任兼顧，有關人員職責除於客務中心當值外，亦要兼顧巡站等工作，過去多個崗位都出現人手不足，令站務主任難「清假」，估計港鐵因應疫情下乘客減少，減少當值人手，採用新安排。消息指，港鐵暫未有刪減相關職位情況，至於往後受影響的客務中心會否重開，要待疫情緩和後再決定。