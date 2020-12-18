新冠肺炎｜外傭首日免費檢測　有外傭表示憂疫情自3月已起拒聚會

大埔豐年樓外傭宿舍近日爆發新冠病毒感染群組，有見及此，政府由今日（18日）至來年1月31日將為全港外藉家庭傭工提供一次免費病毒檢測服務。設於油麻地梁顯利社區中心的臨時檢測中心今早未見人龍，1小時內有約20餘名外傭出入。有外傭表示僱主都非常擔心疫情，建議她們進行病毒檢測，更有人稱因應疫情，自3月起便一直留在僱主家中度過假期。

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新冠疫情持續，近日外傭宿舍更出現感染群組。有見及此，政府由今日（18日）至來年1月31日將為全港外藉家庭傭工提供一次免費病毒檢測服務。今早約10時，記者到設於油麻地梁顯利社區中心的臨時檢測中心視察，現場未見人龍，在1小時內有約20餘名外傭出入，本地人及特定群組有分流，而進行檢測的本地人比外傭更多。

外傭留僱主家中渡假期 改用網上形式與友共敍

外傭Florence表示，自3月起每逢假期，均留在僱主家中度過。她稱自己害怕疫情，現已轉用網上形式與朋友會面。出於對自己健康的擔心及僱主的建議下，她於昨日預約今天進行病毒檢測。Florence認為檢測流程快捷，用時僅數秒，而登記過程亦相當簡單。

來自菲律賓的Maribel則表示，她是在僱主建議下前來進行檢測，她亦稱僱主相當擔心疫情發展，有留意政府消息，要求她常戴口罩及使用酒精搓手液。因應現時疫情，Maribel亦稱假期時已不會再和朋友聚會，在購買食物後便會立即返回家中。

Villa認為外傭免費檢測計劃是必須的，可以讓她們知道是否受到感染，有助保障自己及僱主家庭的健康，控制疫情。（黃穎津攝）

菲傭改宗教聚會為遠足 免費檢測有助控疫

來自菲律賓的Villa同樣在僱主建議下，今天第一次進行檢測。Villa稱以前僱主亦有建議她進行檢測，但因政府指引不太清晰，她不懂得預約而放棄，而今天她亦沒有事先預約，僅出示證件便成功登記。

Villa又稱，以往假日時，她會到位於西貢的教會參加團契活動，但因應疫情，政府暫停宗教活動，她便改為每周末與朋友遠足，遠足人數也從4人改為限聚令下的2人，且全程都會佩戴口罩。Villa亦認為外傭免費檢測計劃是必須的，可以讓她們知道是否受到感染，有助保障自己及僱主家庭的健康，控制疫情。