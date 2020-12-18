政府招標出租三幅元朗、粉嶺官地　讓受收地影響棕地作業者承租

受安置棕地作業，發展局早已宣布，正物色合適的臨時政府用地，讓部分受政府清拆行動影響的業務經營者以短期租約形式使用，而洪水橋／厦村新發展區部份土地會撥作興建多層樓宇，以容納棕地作業。 地政總署今日（18日）正式公布，將以短期租約方式，招標出租3幅元朗和粉嶺的政府用地，讓受政府發展項目於2022年或以前收地及清拆行動影響的棕地作業經營者承租。

地政總署公布，將招標出租3幅元朗和粉嶺的政府用地，讓受收地及清拆行動影響的棕地作業經營者承租。（資料圖片）

相關的政府發展項目，包括古洞北／粉嶺北新發展區第一階段發展計劃、洪水橋／厦村新發展區第一期發展計劃、錦田南公營房屋發展計劃，以及橫洲公營房屋第一期發展計劃。

可作貯存庫、收費公眾停車場等

3幅招標出租的土地適合多類棕地作業用途，包括貯存庫、工場、貨物裝卸、可循環再造物料回收和收費公眾停車場。選址包括元朗廈村廈村路、元朗唐人新村屏福里，以及粉嶺置華里，租期介乎3至5年，面積由1,130至4,980平方米不等。

根據現行安排，受政府發展項目影響的業務經營者，若符合相關申請資格，可獲發放法例訂明的法定補償，或以特惠津貼替代。

明年1月截標

招標由今日開始，至2021年1月21日正午截標。發言人強調，地政總署會繼續物色合適的空置土地，以短期租約方式招標出租，供棕地作業經營者搬遷業務。