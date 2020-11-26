明日大嶼前期研究撥款明闖關　團體促撤回︰棕地更符合成本效益

政府昨日（25日）宣布撤回所有待審批的人事編制建議，「明日大嶼」相關的中部水域人工島前期研究撥款5.5億元撥款申請，成為明日（27日）立法會財委會的首個審議項目。 多個環保團體及關注團體，今日（26日）向財委會發聯署信，指發展棕地與填海提供的單位數量相若，更符合成本效益。而東大嶼水域生態豐富多樣，具本港獨有的物種，故促請政府立即撤回造價至少6,240億元的「明日大嶼」。

9個環保及關注團體今日到立法會請願，並向財委會發聯署信，促政府撤回「明日大嶼」。（綠色和平提供）

9個環保團體及關注團體，今日向財委會發聯署信，並帶同橫額到立法會請願，批評政府撤回其他議程，疑為「明日大嶼」前期研究撥款申請「開路」。團體不滿當局漠視填海計劃，對東大嶼水域的生態環境，以及本地公共財政穩建所帶來的嚴重影響，促政府立即撤回造價至少6,240億元的「明日大嶼」，並促立法會議員，否決5.5億元的前期研究撥款申請。

團體指，「明日大嶼」填海計劃會破壞海洋、陸地生物的棲息及繁殖地，對環境帶來不可逆轉的破壞，甚至危害本地公共財政可持續性。現時疫情已重挫香港經濟，加上仍有其他土地選項下，政府不應一意孤行，花費大筆公帑填海，反而應充分善用棕地，妥善解決房屋問題。

團體又指，去年7個環保團體及關注團體，曾於東大嶼水域的周公島，以及鄰近水域或海底進行生態調查，發現該區生態豐富多樣，例如有國家二級保護野生動物白腹海鵰的鳥巢、本地獨有的香港雙足蜥，及在中部水域錄得稀有的海筆。

另外，綠色和平早前亦聯同經濟學者關焯照發表報告，指強推「明日大嶼」填海計劃，恐11年內耗盡財政儲備。若政府執意在該生態區域填海建造人工島，將破壞珍貴的海洋生態、公共財政可持續性，卻無法有效解決本港房屋問題。

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團體建議，相對「明日大嶼」填海工程，發展棕地比填海更具成本效益。棕地造地的成本只需約333億元，保守估計最少可提供單位139,000個，與填海提供的單位數量相若，故促請政府優先發展棕地，撤回「明日大嶼」。

參與聯署的團體包括長春社、創建香港、綠色力量、綠色和平、綠惜地球、綠領行動、香港觀鳥會、守護大嶼聯盟，及香港海豚保育學會。