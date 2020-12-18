社工劉家棟阻差囚1年提上訴　稱只是對警做成不便　明年2月裁決

社工劉家棟被指去年7月27日的「光復元朗」遊行後，在警員驅散人群時，阻礙警員推進，以助示威者離開。劉在裁判法院被裁定阻差辦公罪成，判囚1年。劉就定罪和刑期提出上訴，今（18日）在高等法院審理。劉的律師指，劉當時作為社工，想避免示威者和警方有更大的衝突，因此懇求推進的警員，給予時間讓示威者離開。法官聽取陳辭後，押後至明年2月23日宣判。

劉家棟早前被裁定1項阻差辦公罪成，指他於去年7月27日，在元朗安樂路與泰祥街交界附近，故意阻礙在正當執行職務的警員陳沛杰。他在粉嶺裁判法院被裁定罪成和判囚後，原不獲保釋等候上訴。高等法院於本年6月，批准他以現金10萬元保釋外出，而劉今日在聆訊前坦言，對上訴沒有信心。

劉家棟今到庭及去年被捕的情況。(詳看下圖)

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劉只是構成不便未有阻止警員

代表劉家棟的資深大律師彭耀鴻，劉在案中的行為只是構成不便，沒有阻止警員向前推進，阻撓警員執行職務。彭指，當警員向前推進時，劉亦向後退，期間態度謙卑，向警員懇求警員，給予時間讓示威者離開。

彭又指，劉的行為有合理辯解。彭解釋，劉作為社工，服務市民，亦想減少衝突。而劉不想示威者和警員有更大的衝突，避免暴力場面，望警員用其他方法達致目的。

認為無需判即時監禁

在刑期方面，彭耀鴻指劉沒有案底，當時的行為未有嚴重阻礙警員，質疑本案不需判斷即時監禁，更遑論監禁12個月。彭認為本案可判罰款或社會服務令。

控方指劉想拖慢警方推進

代表律政司的助理刑事檢控專員蕭啟業則指，當時有逾百人集結，破壞社會安寧，警方有責任作出驅散和拘捕。惟劉想拖慢或阻撓警方推進，客觀上其行為亦阻礙警方，破壞警方陣勢。

示威者有向警員擲物

在判刑上訴方面，蕭啟業指出，案中的示威者途百人，現場警員水約有40多人，人數比示威者少，示威者亦有向警員掟雜物。在此背景下，劉的行為屬嚴重阻撓警員。

案件編號：HCMA137/2020