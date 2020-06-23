社工劉家棟囚禁一周長髮被剪　直言監禁1年是前所未有的重

社工劉家棟去年7月27日「光復元朗」遊行後，被指在警員的驅散行動中阻差辦公，被裁定罪成及判監1年，他今早（23日）在高等法院獲准以10萬元保釋等候上訴，下午完成保釋手續離開。原本留有一頭長髮的劉，囚禁後已剪成短髮，劉認為他在未有挑釁警員卻判如此重刑，形容是前所未有兼「破紀錄」，直言對司法制度感到失望，事前亦未有想過要向家人交代，更錯過了父親節，對未有好好陪伴家人感遺憾。

社工劉家棟在立法會議員邵家臻的陪同下步出法院。(李慧娜攝)

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劉家棟除了要立即支付10萬元保釋金外， 亦要交出所有旅遊證件，才能離開。他於上周三被判刑後被還柙，至今已被還柙一星期，原本留有的一頭長髮，亦已被剪去。

被判監感意外

劉在下午近6時離開高等法院的羈留室後向傳媒表示，對於在裁判法庭被判即時監禁感到意外，因為其案件不涉及暴力、挑釁警察的行為，再加上其良好背景，無法想像會被判處即時監禁。他當時甚至未有向家人交代，更錯過了父親節，遺憾無法好好陪伴家人。

形容其判刑是前所未有的重

不過，他稱作為社工，可在監獄內與抗爭者「用心同心」，感受他們的傷痛，成為他們的同行者，是他的福分。

劉直指其案件的刑期在涉及阻差辦公的罪行中前所未有、「破紀錄」，他對司法制度感到失望，認為案件屬「赤裸裸的政治打壓」，而司法制度已淪為政府的清算工具，對上訴沒有很大信心。

劉被裁定1項阻差辦公罪成，指他於去年7月27日，在元朗安樂路與泰祥街交界附近，故意阻礙在正當執行職務的警員陳沛杰，被判入獄1年。

案件編號：HCMA137/2020