李偲嫣丈夫未送檢疫中心　有人等到死　張竹君未能解釋：唔知詳情

第四波疫情確診人數徘徊高雙位數，接連有緊密接觸者須等候兩至三日，仍未送往檢疫中心。正義聯盟主席李偲嫣前日（16日）離世，死後被驗出有呈初步陽性。有傳媒揭發，其同住丈夫謝鋮浚，出現發燒病徵，但至今仍未獲送往檢疫中心隔離；昨日亦公布62歲婦人在等候送檢疫中心期間倒斃家中，送殮房才得悉染疫。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（18日）在疫情記者會上，八次被問及有關檢疫中心的安排、負責部門、流程問題，但張均多次稱不熟悉情況，僅承認檢疫中心尚有1,600個可使用名額，過程涉及人手和車輛調配、預約時間等，難以詳盡解釋。有記者追問可否邀請負責檢疫中心的同事明日出席記者會解釋，張竹君沉默幾秒，其後罕有向在旁新聞官示意「求救」，衞生署新聞官未有承諾，只回答：「我哋番去反映一下。」

一名62歲住大圍美林邨美桃樓女病人，在獲告知安排檢疫後3日，被發現倒斃於家中。另外，呈初步陽性、日前離世的李偲嫣丈夫謝鋮浚，已出現發燒病徵，但事隔2日至今，仍未獲送往檢疫中心隔離。

輪候檢疫中心良久 張竹君：同事已緊急做緊，其他部門都幫手加速

兩宗個案反映緊密接觸者輪候檢疫中心需時，令人關注流程安排問題。就謝鋮浚的個案，張竹君解釋整個流程涉及人手和車輛調配、與病人預約時間、處理寵物等，「好多人手安排，同事已緊急做緊，其他部門都幫手加速。」她又指，每宗確診個案，署方均會盡力聯絡緊密接觸者，呼籲先留在家，並會安排檢疫。她續指，若個案有不適，會給予電話聯絡，但她呼籲若情況緊急，應召喚救護車，「唔好等。」

張竹君在記者會上八次被問及有關檢疫中心名額、安排流程、負責部門等，她承認檢疫中心尚有1,600個空位，但撤離葵盛西邨八座及麗晶花園居民，令人手要求提升，會檢討如何短期內加快送院，但以不熟悉為由，拒絕透露更多的詳情。

被問會否邀請負責檢疫同事講解 張竹君、新聞官拒承諾

記者多次追問負責檢疫的部門，有記者在會上甚至指出，曾以電郵向衞生署查詢，署方卻稱可在記者會查問，惟張竹君仍然拒絕透露涉及的人員。有記者追問可否邀請負責檢疫工作的同事明日出席記者會講解，張靜默數秒，罕有向在旁新聞官請示，新聞官未有作出承諾，只回答：「我哋番去反映一下。」

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生表示，李偲嫣入院時情況好差，但暫不確定死因與新冠肺炎相關，須交由死因裁判官跟進。

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