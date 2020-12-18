新冠肺炎｜大埔那打素、九龍醫院醫護染疫　曾參與十多人家庭聚會

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本港新冠肺炎疫情嚴峻，據了解，大埔那打素醫院一名醫生，以及九龍醫院一名護士今日（18日）初步確診。二人是兄弟，該家庭有數名成員均為公立醫院醫護人員，他們曾一同出席家庭聚會。

另外，聖德肋撒醫院表示，該院一名產房健康服務員於前日（16日）確診，患者由12月10日起放產假。院方已立即為婦產科部門職員進行檢測，全部結果呈陰性。

據了解，大埔那打素醫院一名醫生，以及九龍醫院一名護士初步確診新冠肺炎，二人是親屬關係。（資料圖片）

據了解，大埔那打素醫院一名醫生，以及九龍醫院一名護士初步確診新冠肺炎，二人是兄弟，曾一同出席十多人家庭聚會。據悉，該家庭有數名成員均為公立醫院醫護人員。

聖德肋撒醫院表示，該院一名居於彩雲邨明麗樓的產房健康服務員於前日（16日）確診。（資料圖片）

另外，聖德肋撒醫院表示，該院一名居於彩雲邨明麗樓的產房健康服務員於前日（16日）確診，他的同住家人早前已確診。患者由12月10日起放產假，最後上班當日身體並無徵狀。院方已立即為婦產科部門98名職員及醫生進行檢測，全部報告結果呈陰性，而該部門即時全面進行徹底清潔及消毒。

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