新冠肺炎｜養和醫院推健康碼　訪客及醫生須持陰性證明進入病房

本港新冠肺炎疫情嚴峻，養和醫療集團表示，今日（18日）推出「養和健康碼」，登記訪客及醫生接受抗原篩查後，如結果為陰性，方可憑健康綠碼證明進入病房範圍，以加強保障病人、訪客及員工的安全。另外，該院所有員工及醫生須定期接受病毒抗原篩查。

養和醫院於上月曾爆疫，多名職員及病人確診。養和醫療集團表示，因應11月底第四波疫情嚴峻，院方進一步加強對在院工作人士及訪客的病毒篩查，大部分費用由院方承擔。

所有員工及醫生，包括臨床及後勤員工須定期接受病毒抗原篩查。住院病人訪客均需預先登記，並需接受病毒抗原篩查及病毒核酸測試，結果呈陰性方可探望病人，病毒抗原篩查需定期重覆進行。而部分日間治療中心的病人及訪客亦需接受病毒抗原篩查。

▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼

+ 2 + 2 + 2

養和醫療集團營運總監李維文先生表示，登記訪客及醫生接受抗原篩查後，如結果為陰性，將會獲發養和健康綠碼，憑此方可進入病房範圍。在計劃下，住院病人訪客及醫生必需持有綠碼才可進入醫院範圍，健康碼有效期過後需要再驗，有助防範疫情侵襲。他又稱，「養和健康碼」的平台能夠顯示篩查結果的有效期，有效監測及控制人流進出醫院的情況。

▼指定檢疫酒店房價全覽▼