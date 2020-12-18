新冠肺炎｜永安有員工初步確診　 彌敦道店暫停營業至另行通知

新冠肺炎繼續在港肆虐，第四波疫情確診個案仍然高企，永安百貨彌敦道店今日（18日）接獲衞生防護中心通報，一名於5樓家居五金部的員工初步確診，最後上班日為昨日（17日），彌敦道店由即日起暫停營業至另行通知。 另外，羅湖懲教所一名懲教人員初步確診；而葵盛東邨外判保安員及教育局亦有確診個案。

永安百貨彌敦道分店5樓家居五金部一名員工初步確診感染新型冠狀病毒。（勞敏儀攝）

永安百貨於今日接獲通知，彌敦道店5樓的家居五金部，一名員工初步確診感染新冠肺炎。該名職員於本周一至二休假，並於本周三上班，上班前體温檢測正常，工作期間有配戴口罩及沒有任何病徵。最後上班日期為昨日。

員工上班前體温檢測正常

彌敦道店會暫停營業直至另行通知，永安百貨指已安排專業清潔公司進行全店徹底清潔及霧化消毒。永安九龍中心管理處會為大厦公眾地方及設施加強清潔及消毒。另外，彌敦道店所有員工進行核酸檢測，待結果呈陰性才可上班。

疫情期間，葵盛東邨邨內仍然有不少居民拉低口罩食煙。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

另外，房屋署昨晚（17日）得悉一名葵盛東邨的外判保安員確診，現正在醫院接受治療。 該名保安員是葵盛東邨盛強樓的租戶，工作負責夜班工作，於葵盛東邨外圍巡邏工作，他最近一次上班日期為本周日，他昨日獲衞生防護中心通知確診。保安員並沒有外遊記錄，於工作時有佩戴口罩，並有遵守防疫措施，於上班期間亦一直有進行體溫探測，體溫正常。 房屋署已安排屋邨管理處全面清潔和消毒盛強樓的公用地方。



教育局亦表示，得悉一名員工今日確診2019冠狀病毒病；該名員工於添馬政府總部東翼6樓工作，日常無須接觸公眾，她最近一次返回辦公室工作為12月15日，於辦公室工作時有佩戴口罩及遵守其他防疫措施。



而羅湖懲教所亦表示一名懲教人員初步確診2019冠狀病毒病，該名懲教人員最近一次上班日期為12月14日；休假期間，她在12月16日接獲衞生防護中心通知一名與其同住家人證實確診，她因此被介定為密切接觸者。翌日她被安排前往瑪嘉烈醫院接受病毒測試，並於晚上獲通知初步確診。

該名懲教人員最近沒有外遊紀錄，於工作時有佩戴外科口罩，並與接觸人士保持適當社交距離。她於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常，並無出現不適症狀。懲教署已與衞生防護中心聯絡並跟進其建議，包括安排院所內所有職員及在囚人士進行病毒測試，並對相關地方進行徹底清潔消毒。

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