Billy Sir音樂教室師生及親友10人染疫　單日增70宗　景翠苑爆疫

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生署今天（18日）公布新增70宗確診個案，本地個案佔64宗，有25宗源頭不明，累計增至7,970宗個案，今日續有約70宗初步確診。周三晚不治的「正義聯盟」發起人李偲嫣確診，個案編號為7916。 再有新群組爆疫，新蒲崗Billy Sir 音樂教室導師，即Billy Sir確診，教室有5名學生，連同親友，涉及10人群組爆發，相關人士已入檢疫中心。

位於新蒲崗景福街新時代工貿商業中心的Billy Sir 教室有群組爆發，涉及1名老師，5名學生，連同他們的親友共10人染疫。（盧翊銘攝）

歌舞群組增2宗個案

今天新增70宗確診個案中，有33宗和其他個案相關，有1宗屬於豐年樓群組，患者在檢疫中心確診。一田百貨沙田分店新增1宗個案，歌舞群組增2宗個案，將軍澳藍田隧道群組增1宗個案。彩雲邨明麗樓再有1人確診，患者是有感染單位的一名密切接觸者，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，早前在明麗樓收集的環境樣本對病毒呈陰性。

位於新蒲崗景福街新時代工貿商業中心的Billy Sir 教室有群組爆發，涉及1名老師，5名學生，連同他們的家人朋友共有10人。他在12月5日和8日上課教授50至60歲學生唱歌，當局聯絡到的人士已入檢疫中心，當中個別有家人朋友和其他個案相關。

將向景翠苑居民派樣本瓶

另外，柴灣景翠苑5個單位共有6宗確診個案，5個單位來自不同樓層，有1人是有感染個案的筲箕灣東華三院方樹泉日間中心的員工。張竹君認為景翠苑情況並非爆發，但會留意有較多個案的大廈是否相關，她指其中3個單位的住戶有來往，其餘兩個單位互不相識，當作共三組居民，會先向住戶派發樣本瓶。

張竹君表示，鑑於回港人士潛伏期長，政府經考慮後決定在第19日收取多一個樣本瓶，局方會再公布詳細安排。

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