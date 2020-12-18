新冠肺炎｜醫護逾10人生日會爆疫　醫管局庾慧玲：醫護應作好榜樣

本港新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，今日（18日）新增70宗確診個案，本地個案佔64宗，當中25宗感染源頭不明。 醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲稱，至少三名醫護人員染疫，包括九龍醫院骨科一名男護士，其兄長及嫂子分別為大埔那打素醫院內科醫生，以及東華醫院內視鏡中心護士。三人曾於12月13日曾一同出席逾10人生日聚會，均初步確診。庾慧玲呼籲市民在冬至、聖誕及新年不要聚會，特別提醒醫護人員應作好榜樣。

▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼

+ 2 + 2 + 2

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲稱，九龍醫院骨科一名男護士昨晚初步確診，其兄長及嫂子分別為大埔那打素醫院內科醫生，以及東華醫院內視鏡中心護士，二人亦於今早初步確診，他們另有家人染疫。三人曾於12月13日曾一同出席逾10人的生日聚會，當局相信他們在當日互相傳染。九龍醫院男護士的妻子亦是九龍醫院的護士，被列為密切接觸者需檢疫，暫時檢測結果為陰性。

九龍醫院骨科一名男護士昨晚初步確診。（資料圖片／江智騫攝）

庚又說，同事上班時有穿著合適防護裝備，無接觸確診病人，亦無病人受影響。那打素醫院有4名職員屬其他接觸者，需接受醫學監察；17名職員及大多數病人已完成檢測，結果均為陰性。東華醫院有4名職員分別曾與內視鏡中心護士一同用膳，其中3人被列為密切接觸者，4人深喉唾液檢測皆呈陰性。

醫護聚會成反面教材？醫管局：同事應做個好榜樣

庾慧玲呼籲市民在冬至、聖誕及新年不要一同慶祝或聚會，即使是一家人也有傳染風險。因他們染病除了影響家人，亦會傳染給畀同事同病人，希望他們合作，盡量避免同桌用餐。被問到公立醫院醫護因家庭聚會爆疫是否反面教材，庾慧玲說，明白大家長期抗疫會有疲累、想慶祝喜慶，但醫護同事應做個好榜樣，減少聚會。

張竹君表示，冬至等假期將至，她說會有擔心，始終有家庭聚會過冬，「呢類不嬲無乜停過，幾兄弟姐慣性個個星期都去媽咪度食飯，係正常家庭活動。但有啲人唔知自己帶緊病毒，追蹤返發現好多人受感染。」

▼指定檢疫酒店房價全覽▼