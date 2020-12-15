政壇諸事町｜王宗堯FB求「懲罰」以支律師費　不眾籌只求工作機會

藝人王宗堯早前被控於去年7月1日闖入立法會會議廳，被控以「進入或逗留在會議廳範圍」及暴動罪。 王宗堯今（15日）在Facebook表示，收到一個不太利好消息，指出由於沒有得到很大的援助，未來將需要負擔龐大的律師費用，「需要很多很多，大量大量的商業工作機會，麻煩請大家幫忙懲罰吓我。」 有網民隨即表示願意支持，並留言說將購買他的簽名相，亦有網民問王宗堯會否考慮眾籌，但王宗堯回覆說：「唔會，我要做嘢賺錢，不接受眾籌。」

在王宗堯發帖後，短短數小時已有逾千留言及2,000個分享，有不少網民都建議他出售親筆簽名，有網民說「所有你的演出我都會睇，你代理的產品都盡量會買」，亦有人建議「可以在網上表演，大家都會大大力懲罰你」；「可以開patreon放映你自己的節目。」

王宗堯、民間集會團隊發言人劉頴匡及港大學生會前會長孫曉嵐等11人，早前控以「進入或逗留在會議廳範圍」及暴動罪，現時他獲准保釋候審。