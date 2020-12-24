新冠肺炎｜疫下打工仔購毛公仔獲心靈慰藉　逆市下卡通專利多人爭

新冠肺炎疫情下，因限聚令及入境限制下，零售業重挫多時，不少商戶叫苦連天。然而，由於不少人要在家抗疫、在家工作，對「留在家中」的用品需求反增，年初小型家庭電器用品銷情急升外，卡通人物精品的銷量也有所增加。櫻桃小丸子大中華區總代理王友良表示感到意外，慨歎港人大多「唔開心」想得到心靈上的慰藉，「聽到有人拎起公仔話，買囉，見到會開心啲。」

另外，疫情下口罩成為必需品，廠商為增銷情各出奇謀，「小丸子」的版權成為其中「目標」，「有7間廠申請過，我最後選擇品質同設計較好個間」稱當中沒有抬高價錢，希望能有長時間合作。

櫻桃小丸子多年來儲有不少大小朋友粉絲。（鄭子峰攝）

疫情下，不少商場因限聚令措施下，食肆需限制食客人數及提早關門，人流有所減少，但同時有不少市民選擇到區內的商場購物或為家中增置物品，為「有家抗疫」做準備。日本動畫櫻桃小丸子粉絲群眾多，早前於元朗一商場設「pop up store」的確吸引人流選購用品。

總代理王友良表示，商店不時要有人流限制，每日晚上8點前的確有不少成人小朋友選購。（王友良提供）

總代理王友良表示，商店不時要有人流限制，每日晚上8點前的確有不少成人小朋友選購，晚飯時間因限聚令下食肆禁止堂食，整個商場變得寂靜，甚為明顯，但意想不到的，不單單是人流多，每張貨單的銀碼較以往高，「以往會聽到媽媽同小朋友講唔可以買，只可以要一樣玩具，而家好似由佢選擇。」他估計因疫情下，小朋友不能回樣上課長期留在家中，讓子女自由選購玩具「打發時間」。

想不到作為「香港版小丸子」的鄭麗麗，最愛的是滕木同學（圖下左二）。（網上截圖）

另外，他說最想不到的是不少成年人也選購很多卡通產品，特別是20多歲至40多歲的一群人，他不時待在店內，亦留意到當中原因，「我不時會聽到客講，擺屋企望下都開心啲。」疫情抑壓下，不少人需要心靈上療傷，而他指，以往每張貨單大約為200元內，現時不少升至400多元。

另外，疫情下口罩成為必需品，廠商為增銷情各出奇謀，「小丸子」的版權成為其中「目標」，「有7間廠申請過，我最後選擇品質同設計較好那間，因為都想有長期合作，唔會抬高價錢去傾。」又指市場上大多有數款卡通人物最受歡迎，要作出投資選擇不難，但他比較著重品質、銷售計劃及設計，又認為口罩將為一段時間內的必需品，因此會保守及公司財政、品質較「穩陣」比較理想。