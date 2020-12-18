Billy Sir音樂教室爆疫　留院親覆：堂上有戴口罩　疑飲水時中招

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心今日（18日）公布，新蒲崗新時代工貿商業中心的「Billy Sir音樂教室」累計達10人確診，成為新群組。《香港01》今日聯絡到Billy Sir，他指現時於聯合醫院留醫，情況穩定，並憶述大概於本月11日確診，因在家暈倒而被送院。 Billy Sir又透露，一班約兩至三名學生上課，強調堂上每人亦戴上口罩，惟可能「飲水、傾計個陣除低咗」。被問到會否擔心確診將來影響唱歌，Billy Sir坦言「無得擔心咁多，都好轉中，會樂觀、積極面對」。

▼「Billy Sir音樂教室」上課情況▼

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日公布，位於新蒲崗景福街104號新時代工貿商業中心的「Billy Sir音樂教室」成為新群組，已有一名老師、5名學生，以及學生的家人、朋友確診。她又指，該教室於今個月有一、兩日的課堂是教50、60歲人士唱歌，所有已找到的學生已送到檢疫中心。

《香港01》今日聯絡到Billy Sir，他指現時於聯合醫院留醫，情況穩定，亦沒有發燒等病徵。他憶述大概於本月11日確診，當日他感到很疲累，「有少少頭暈，突然喺屋企暈低咗，叫ambulance（救護車）去醫院就確診」。Billy Sir表示，剛到醫院第一日「連床都落唔到」，現時情況已大大改善，「醫生話過多幾日可以出院。」

飲水、傾計個陣除低咗口罩

至於上課情況，Billy Sir稱一班約兩至三名學生上課，強調堂上每人亦戴上口罩，惟可能「飲水、傾計個陣除低咗」，導致爆發情況。而目前確診的學生並非全部是上同一堂，「不過可能佢哋會撞到」。被問到會否擔心確診將來影響唱歌，Billy Sir坦言「無得擔心咁多，都好轉中，會樂觀、積極面對」。

根據「Billy Sir音樂教室」的Facebook專頁中可見，Billy Sir與學生不時舉行聚會，並指是「以歌會友」。而今年9月亦見有照片是近5至6人一起，而眾人亦沒有戴上口罩，該貼文形容是「疫後首次相聚」。

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Billy Sir 音樂教室所在的新蒲崗新時代工貿商業中心，已有保安特別駐守於出事樓層，有工作人員感到憂心，打算今晚不回家。於該大廈上班的朱先生被問到會否擔心時，指「冇架啦，都要返工」，又指如公司要求，都會進行病毒檢測；同樣於大廈工作的陳先生，與辦公室與出事單位相差十數層，所以不太擔心，如感到不適便會進行病毒檢測，同時陳先生亦表示將會下戴「安心出行」，以紀錄自己所出入地方。

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