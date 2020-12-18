新冠肺炎｜今增70宗確診創6天新低　張竹君：不敢肯定疫情已回落

本港新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生署今日（18日）公布新增70宗確診個案，是過去6天以來新低，是本月次低；今日本地個案佔64宗，當中25宗感染源頭不明，是近5日最少。疫情是否見到曙光？衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生指「一日半日嘅數字未必可以代表成個疫情趨勢」，不敢肯定疫情已回落。

第四波高峰以來單日宗數次少

第四波疫情於11月下旬由因歌舞群組引爆，每日確診宗數持續上升，由11月20日只有26宗，到翌日21日上升一半至43宗，自22日錄得68宗新高位後，一直在70宗以上，在29日升至115宗，為第四波至今最多一日；此後一直在約80至110宗之間徘徊，直至本月12日才回落至70宗以下，錄得69宗，後又再反彈至最高98宗（15日）。今日公布新增70宗，為近五日最少，是自11月29日來次低。

張竹君憂確診數字隨時反彈

今日有70宗確診個案，以及逾70宗初步確診個案，近日患者數字較上周低。被問到疫情高峰是否已過去，張竹君說：「一日半日嘅數字未必可以代表成個疫情趨勢，唔可以話一直向上升緊，都係好似平穩咁樣啦，但係係咪真係好明顯降落嚟呢？我都唔敢肯定。」一旦出現個別爆發，確診數字會隨時回升。

張竹君（左）表示，一旦出現個別爆發，確診數字會隨時回升。

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