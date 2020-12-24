為小丸子聲演23年　鄭麗麗最愛卑鄙配角　遺憾未向櫻桃子親道謝

要數到能夠「入屋」的卡通人物，《櫻桃小丸子》必定榜上有名，那個頑皮又帶點可愛的聲線多年來深入民心，彷佛只要她一開口就覺得她在身邊，然而，為主角小丸子沿用配音多年的鄭麗麗，本身的聲音與她完全不同，但瞬間可自然變聲令人嘖嘖稱奇，靈魂如以融入血中。

配音員如明星一樣要懂得演出，亦希望他人認識、認同，名利雙收，麗麗可算是一個「老戲骨」，只是走到街上外人並不知曉，問她會否感到可惜時，她謂，「我出名無用，小丸子夠開心幫到人重要。」答案如此安全。言談間，也許會突顯她本身低調個性，與「小丸子」相處多年，她最愛的並非有錢而心地善良的花輪同學，而是被指卑鄙的滕木同學。

配音員鄭麗麗23年來為日本動畫《櫻桃小丸子》中主角小丸子香港版配音。（鄭子峰攝）

疫情下，不少人留家、留港抗疫，的確情緒上有所抑壓，每每想有些開心的人和事在身邊，會較為安心。日本著名卡通片《櫻桃小丸子》推出30周年，其主角小丸子本身有趣、可愛又頑皮但得人喜愛，1997年香港首播後， 23年來，為她配上聲線的配音員鄭麗麗，與小丸子本身，即作者櫻桃子的聲線非常不同，能夠得到對方認為小丸子配音，為角色注入靈魂感到欣喜，但遺憾地，鄭麗麗在櫻桃子過身前，都未能正式與她見面和親身道謝，感到可惜。

小丸子性格懶洋洋但深得大小朋友喜愛。（網上截圖）

「佢令我多年都有工作機會當然好開心，當日最擔心，係因為我把聲同日本原版、台灣配音的，甚至櫻桃子本身的聲線帶點沙沙的大不同，好在作者會滿意把聲。」為了解日本動畫及角色本身性格，她學習日語，又指因為小丸子動畫背景為日本人日常生活，播放時間期長，對日本文化了解深又厚。

想不到作為「香港版小丸子」的鄭麗麗，最愛的是滕木同學（圖下左二）。（網上截圖）

麗麗入行配音員多年，曾聲演《娛樂金魚眼》中的華美子、《美少女戰士》中的愛野美奈子、《咕嚕咕嚕魔法陣》中的歌莉、《銀魂》中的志村妙等等，橫跨近20年動畫角色，大部分為耳熟能詳的角色，小朋友必會聽過她的聲音，但她只要「chok」出小丸子聲，最會令人會心微笑。

每一個行業會有她的靈魂人物，作為香港配音員，麗麗說本港配音員與日本的「聲優」不同，只要角色「爆紅」可名利雙收，香港配音的低調得多，她幸遇上小丸子，永遠得人愛錫，做錯了也得到原諒，她畢竟是一個「永遠9歲的小朋友」，為她聲演多年，經歷、自身也會有所成長，會否吃力？「我同佢一齊長大，成日對就唔會有呢個問題，但的確語氣上，我會微調下」也許小丸子動畫亦已成長，變得頗適合成年人回憶題材，「generation gap」不存在。

多年來演譯不少經典人物，如小丸子本身有「主角光環」，但麗麗所喜歡的角色，卻是動畫中低調又不起眼的角色，「我鐘意係《反斗小王子》中的心灰小姐，沖淡味茶包個個，佢好有性格」，《櫻桃小丸子》動畫中當每個女士們想有一個花輪同學在身邊，或會喜歡上又運動型的大野同學時，麗麗說，「我就鐘意滕木同學啦，個個話佢卑鄙，望真啲佢心地其實係好好架！佢怕永澤之嘛！」

相信不少人收看卡通片時，會留意到角色聲線改變，如多年前花輪同學說一句「Baby」女士們也會感到可愛非常，近年改用另一人時，要有所適應，但意想不到的是，不少配音員一人演譯多個角色，當每個人物性格如此分明時，難度很高，「腸胃唔好的山根同學同豬太郎係同一個人，好有錢的花輪同學、山根同學都係同一人，大家最接受唔到，我諗係濱治同學把聲，同木村拓哉劇中聲音係一樣…」

問到她有否「養聲」之道，她說自己不會特意選擇食物，減少吃刺激食物，但會學習練聲，認為「笑聲」演譯最有難度，朋友當中，大部份人亦知道她就是「小丸子」真身，坦言較少會要她扮演小丸子，她曾為粉絲的婚禮上聲演小丸子送上祝福，問她是否好奇於日常生活中聲演小丸子，看看街上的人反應時，她說：「咁又未試過！」但記者跟她訪問期間「試聲」時，周圍的路人不時報以好奇表情，一個耳熟能詳的人物，要得到民心的不止要取悅小朋友，得到家長喜愛更為重要。