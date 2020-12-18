兩記者提問用武漢肺炎　新聞官首申明：世衞已命名2019冠狀病毒病

衞生署衞生防護中心今日（18日）舉行例行記者會交代最新疫情，期間有記者提問時使用「武肺」字眼，新聞官首次申明，提醒世界衛生組織今年已將新病毒命名為「2019冠狀病毒病」，要求發問時應簡稱為「新冠病毒」或者「新冠肺炎」；其後再有一名記者追問是否禁提「武漢肺炎」，新聞官再指字眼問題非今日記者會主題。

12月18日，衞生署衞生防護中心舉行例行記者會交代最新疫情，首次有新聞官打斷記者會提醒，勿用「武漢肺炎」字眼。

有今日衞生署記者會上，先有一名沒有表明所屬傳媒機構女記者，提問關於一名62歲確診女患者（#7900）在家中等候檢疫三天離世，是否不夠人手所致，並問及其死因及CT值，「係跌死啊？定係因為『武肺』而死亡？」

在當局回應個案後，負責主持的新聞官首次在記者會上作出提示：「唔好意思，我想喺呢度阻少少時間，剛才發問嗰位記者朋友呢，我想提一提你，世界衛生組織今年已將新病毒命名為『2019冠狀病毒病』，麻煩大家喺發問時候，可以簡稱為『新冠病毒』或者『新冠肺炎』，多謝你留意返。」之後記者會繼續。

發問記者：「德國麻疹」是否都要改稱「風疹」

在數條問題之後，出席的《立場新聞》記者追問有關用字規定，質問在問問題時使用「武肺肺炎」是否犯法及是否限制記者發問，如繼續用有關字眼，是否會拒絕有關媒體出席衞生署記者會，或禁止再發問，如用「武漢發現的新冠病毒」、「中國爆發的新冠病毒」等是否亦禁止，質疑「德國麻疹」是否都要改稱「風疹」。

新聞官再指出，字眼問題非今日記者會主題。現場記者追問是否特首林鄭月娥下令，新聞官指事後再處理，「始終唔係關於疫情。」

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傳政府月初下令禁用 未有傳媒質問過林鄭

今月初傳出消息指，政府擬禁止傳媒在政府記者會上使用「武漢肺炎」字眼提問，違者會被警告，甚至驅逐該傳媒代表離場。政府發言人當時回應指，世界衞生組織在2020年2月已將新病毒命名2019冠狀病毒病，「政府需要提醒出席採訪政府活動的傳媒代表留意在提問時的表述，不要污名化。」由月初以來，都未有記者在行政會議前的記者會或抗疫措施記者會，當面質問林鄭月娥。

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