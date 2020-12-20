疫情下投身職場　大學畢業生無奈被壓價　起薪點連跌兩年

每年第三、四季，是應屆大學畢業生紛紛入職、投身大社會的時節。求職網站JobsDB的調查顯示，本年度大專畢業生首份工作的平均月薪為16,077港元，較上年16,692元稍低。 有入職半年的應屆畢業生表示，疫情下市況差，歡迎零經驗的畢業生應徵的職位少之又少，最終選擇一份較市價低的工作。以往被社會視為「天之驕子」的大學畢業生，面對今天的現實又會如何？

市務助理起薪1.4萬元 畢業一個月有工返：「算好彩」

入職大型零售公司，任市務助理約半年的應屆大學畢業生KB透露，她的起薪點比起JobsDB調查的平均數更低，只有14,000元，以她了解，同一職位，她公司出手甚至比市價低1,000至2,000元。公司當初壓價1,000元，KB很清楚零售業大受疫情打擊，加上自己經驗少，議價能力弱，最終接受公司的聘用條件。

疫情影響市道，不少打工仔被要求放無薪假、減薪，甚至失業，KB這份工作由求職至入職用了約一個月，她形容自己是幸運的一群，有朋友「雙失」近半年，最近才開始上班。雖然KB今年6月才正式畢業，但自去年9月起已開始求職：「咩都報下......send咗30至50封（求職信），都無認真數。」大半年來她獲七個面試機會，最後收到兩份獲聘通知書。

▼疫情下各行各業受社交距離措施限制▼

大學生起薪點幾代如一日？

JobsDB 本月公布的《2020年大專生就業狀況調查報告》，於今年8至10月訪問了共1,197名本地大學生及畢業生，顯示大專畢業生首份工作的平均月薪為16,077元，較去年16,692元稍降約3.7%，連續兩年下跌。

立法會秘書處2016年發表「人力調整為香港帶來的挑戰」的《研究簡報》，引用了新世紀論壇的《香港各世代大學生收入比較研究報告》，以五年為一個世代，比較不同年代的大學生的收入。機構最新一份在2018年公布的報告，按綜合消費物價指數調整薪金，顯示第三代（即1968至1972年出生）和第四代（即1973至1977年出生）的初入職收入最高，接近16,000元；第七代（即1988至1992年出生），只有13,100元，是調查中初入職收入最低的一組。至於第八代（即1993至1997年出生）則回升至14,395元。

不同世代大學生初入職收入比較：

+ 3 + 3 + 3

日常開支已佔月薪五成

雖說大學生起薪點增幅追得上通脹，但多年過去，市民消費模式日新月異，如何將14,000元月薪「糧盡其用」？KB稱日常開支已佔人工五成，其餘是家用及與朋友聚會的消遣使費，雖然與家人同住免去供樓壓力，但認為儲蓄空間始終不大，遑論搬離家中，獨立生活或組織家庭。

「當然想有多啲自己空間......如果可以都想搬出去，但始終唔得。」KB假設租劏房獨自生活，可能都得用上月薪的一半，加上燈油火蠟、水電煤氣費，一闊三大，她認為搬出來必定「鋪鋪清袋」，將來要置業和成家立室，更是不可企及。KB屈指一算，起碼月入30,000元才可搬到一個較好的單位自住，以現時的底薪，她預計最快都要五年才可達到這個目標。

▼JobsDB 2020年大專生就業狀況調查報告▼

疫情「副作用」—搵工難 見工更難

除了起薪點比去年稍低，KB更確切感受到的疫情「副作用」，是求職困難，她笑言畢業始搵工，無法比對過往或疫情前的情況，但從不同求職網站可見，不少公司今年放棄招聘畢業生，適合他們的空缺明顯減少。JobsDB的《調查報告》中，有過半受訪者都覺得招聘職位減少，認為疫情打亂他們的求職計劃。而KB更留意到，即使初級職位，公司都傾向聘用兩年或以上經驗人士。

提到年中至今的裁員潮，市場人力增加，求職競爭加劇，KB直言市場營銷不必具特定專業資格，人人都可入行，供過於求，形容「可能有少少做爛市咁」，加上不少僱主視大學畢業生為白紙一張，經驗較少的他們自然成為次選。

另外一個「副作用」是見工難。以往不少大公司的管理見習生職位，面試流程早早開始，今年則因疫情再三延遲。KB曾獲邀參與大型的消耗品和零售公司的面試，原定去年年底開始的面試，最初宣布押至新年後，及後再延遲到4月，最後直接通知她計劃取消，反映這類見習計劃提供的職位，今年隨之減少。

「漁翁撒網」非上計 尚未入職可考慮進修或大灣區發展

環球管理資詢有限公司董事總經理（人力資源顧問）李漢祥認為，很多企業正面對裁員壓力，仍未裁員已算「很有良心」，加上不少員工正減薪或放無薪假，畢業生新入職的薪水下降亦不無道理，亦對其他員工較公平。

不過李漢祥亦憂慮，現時大學生起薪點偏低，即使將來加薪是過往「好市」的幅度，加薪的實際金額同樣相對地低。他認為已在工作的員工應更落力學習，展現工作能力，將來亦有實實在在的成績跟老闆議價，爭取更大加薪幅度。

至於尚未找到工作的畢業生們，李漢祥建議應更集中火力，專注於自己心儀的行業，加緊準備，「漁翁撒網」式地搵工，只會分散自己精力。另外他又提議年輕人可「向外闖」，尤其是大灣區與香港往來增多，不妨考慮北上發展。假若始終找不到合心意的工作，可以考慮短期進修，可以加大自己在市場上的競爭優勢，增值自己，到市道好轉時，求職自然更得心應手。