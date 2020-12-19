檢疫中心遲收市民　陳肇始：已促衞生署長檢視人手　短缺要出聲

一名62歲婦人早前在等候檢疫時離世，引起社會譁然。食物及衞生局局長陳肇始今日（19 日）出席商台節目《政經星期六》時指，本港最近每日約有百多宗新增確診個案，且有大型行動如撤離大廈的居民，難免令接送檢疫人士的工作量增加。鑑於現時情況，局方已經找來消防處加強服務，並已清理500宗積壓個案，目標是一日內完成所有即日的個案。她已要求衞生署署長陳漢儀檢視前線人員工作，如有人手不足「要出聲」。

食物及衞生局局長陳肇始指，已清理500宗積壓的接送檢疫人士個案。（資料圖片 / 羅君豪攝）

一名62歲婦人早前在等候檢疫時離世，另外亦有不少確診者的密切接觸者等候數日仍然未獲安排送入檢疫中心。

陳肇始解釋指，由於每日均有約百多的確診個案，加上有大型行動如需要撤離大廈居民等，難免令接送檢疫人士的工作量增加。局方已經即時內部調配人手，包括民安隊加了人手及車輛，消防處亦加入協助接送檢疫人士，並已經處理500積壓的個案。

人手短缺嘅時間一定要出聲

衞生署遇困難無匯報？陳肇始稱，已要求衞生署署長陳漢儀檢視前線的工作，「人手短缺嘅時間一定要出聲，我哋向同其他要求幫助，去幫佢哋嘅。」



陳肇始說：「部門負責操作，前線操作做唔做到，達唔達到原先標準，係咪有咩困難呢？我哋要求特別呢啲細節」，又認為疫情變化大，不相信衞生署有隱瞞事件，「衞生署自己調配都唔夠時，政務司司長亦承諾喺其他地方調配畀佢哋。」

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陳肇始強調，接送檢疫人士的工作並不容易，「要好多協調同解釋，（檢疫人士）行開14天一定有好多嘢要安排」，加上有部分個案的患者提供的資料並不完整，衞生署難以界定密切接觸者，需要警方協調追蹤患者的密切接觸者。她說：「沒有大爆發，正常下可以一日內接送檢疫人士到檢疫中心。如果打電話一、兩次都搵唔到，咁就要搵警方幫手。」

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