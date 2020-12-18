新冠肺炎｜多名緊密接觸者延送檢疫　衞生署：大型撤離行動搶人手

第四波疫情確診人數高企，有患者的緊密接觸者等候兩至三日仍未送往檢疫中心，包括周三離世的正義聯盟發起人李偲嫣的丈夫謝鋮浚。衞生署晚上發稿解釋，於爆發第四波後，每日接送緊密接觸者的數目已增至250至300人，在過去一周有個別日子更超過400人。署方表示，因應過去兩周需處理涉及5幢樓宇的大型居民撤離行動，令部分的密切接觸者未能迅速獲安排入住檢疫中心，現已加派人手及增強設施配套以應付突發的工作量。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（18日）在疫情記者會上，八次被問及有關檢疫中心相關安排時，張均多次稱不熟悉情況。署方晚上表示，已加派人手及增強設施配套以應付突發的工作量，在一般情況下，每日可安排最多200名密切接觸者到檢疫中心，自第四波疫情由11月下旬爆發以來，衞生署已作出內部調配及增加人手，將每日接送密切接觸者的數量增加至每日250至300人，在過去一周有個別日子更曾超過400人。

署方指在12月上旬，確診個案數字持續高企，令相關密切接觸者倍增，聯絡及協調工作量上升，尤其過去兩星期需處理涉及5幢樓宇的大型居民撤離行動，其間需動員絕大部分負責處理檢疫安排的人員到現場作出協調，故此部分的密切接觸者未能迅速獲安排入住檢疫中心，強調衞生防護中心同事已盡全力，希望能盡快作出安排。

檢疫流程涉及多個部門

衞生署指，於收到密切接觸者的資料後會盡快安排專車接送到檢疫中心接受檢疫。有關工作需要多個政府部門緊密合作，包括由衞生署聯絡密切接觸者、通知檢疫中心內民眾安全服務隊及駐場職員、政府物流服務署安排接送專車及醫療輔助隊安排護送密切接觸者。

而衞生署亦需按檢疫令上的資料致電密切接觸者，核實資料及確認他們未有出現病徵，記錄特殊需求，包括醫療、食物、寵物、房間安排等；職員會向密切接觸者簡述接送安排及檢疫中心的設施，亦要預留時間予其收拾行裝，過程涉及大量聯絡工作。

張竹君今日在記者會上八次被問及有關檢疫中心名額、安排流程、負責部門等，她當時承認檢疫中心尚有1,600個空位，但撤離葵盛西邨八座及麗晶花園居民，令人手要求提升，會檢討如何短期內加快送院，但以不熟悉為由，拒絕透露更多的詳情。