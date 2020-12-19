防疫抗疫基金｜康體業界批申請條件無理　僅四分一人獲資助

疫情下百業蕭條，政府將推出第四輪防疫抗疫基金，資助受疫情重創行業，包括向註冊教練提供7500元資助。 不過資助的申請條件卻引起業界不滿。康體業界今舉行記者會，批評資助的申請條件無理，受惠人士只限香港體育總會註冊教練，與學校及社福機構的受聘教練，從業員即使持有國際認證，或獲康文署聘用，亦不符合申請資格。 香港康樂體育專業人員總會李粵閩指，過往基金兩輪資助，僅四分一人，即一萬人成功申請。李批評，政府近一年來無視業界困境，促政府放寬申請條件，並設立緊急失業生活援助金，助業界渡過寒冬。

康體業界今日舉行記者會，批評防疫抗疫基金資助申請條件無理，只限香港體育總會的註冊教練，大部人未能受惠。（廖雁雄攝）

工聯會康樂體育專業人員總會李粵閩表示，疫情持續令健身中心及體育處所，不時需要關閉，體育教練短則停工3至4個月，長則停工半年。放無薪假、開工不足已成康體業界的常態，形容在新一輪社交距離措施下，業界失業率已達99%。

李指，兩輪防疫抗疫基金，政府雖先後向註冊教練，分別提供7,500元及5,000元資助，但每輪最終僅約四分一業界能獲資助，即約1萬人成功申請，「大部分教練斗零都無收過，一直凍到依家，只係未死晒。」他指，有教練被逼將物業二按，套現維持生計。

香港康樂體育專業人員總會李粵閩指，過往基金兩輪資助，僅有四分一人，即一萬人成功申請，批評政府近一年來無視業界困境。（廖雁雄攝）

批資助申請條件無理 業界四分三人申請不獲批

李粵閩批評，政府未有正視業界困境，申請條件亦不合理，僅限香港體育總會的註冊教練，與學校及社福機構聘用的教練可獲資助。結果大批持有國際認證的從業員，甚至獲康文署聘用的教練等，都不符申請資格。

新興運動教練籌委會副召集人雲大德指表示，基金資助對象不包括非體育總會註冊教練，質疑當局只重視主流運動。

靜觀瑜珈協會創辦人及主席許海亮指，大部份導師雖非體育總會註冊教練，但均在美國瑜珈聯盟，或者本地學校取得認證資格，亦受聘不同機構，質疑為何不獲政府相關資助。

靜觀瑜珈協會創辦人及主席許海亮指，大部份在美國瑜珈聯盟，或者本地學校取得認證資格，質疑為何不獲基金支援。（廖雁雄攝）

促放寬教練資助申請條件

工會促請政府放寬申請條件，認為當局應容許透過提供導師服務協議書、場地訓練證明、報稅表、出糧紀錄或失業聲明書等，經審批確定資格。另外，工會亦要求政府增設康體業界的緊急失業生活援助金，提供最多每月9000元應急，為期3至6個月，或提供政府擔保免息短期貸款，支援業界渡過「寒冬」。

立法會周一將審批第四輪防疫抗疫基金措施，工聯會立法會議員郭偉強，被問到若訴求不被接納時，會否投反對票。他質疑，投反對票能否達到目的，強調最重要是政府要「貼地」，願意聽建制派意見。