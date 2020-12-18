防疫抗疫基金｜盧偉國指仍有漏網之魚　陸頌雄批只資助僱主

政府昨（17日）宣布注資共64億元作第四輪防疫抗疫基金，下周一（21日）將提交立法會財委會審議。

經民聯主席盧偉國在港台節目《千禧年代》上形容，基金4.0的19項措施是「不患寡而患不均」，仍有漏網之魚，希望政府在審批資助時宜鬆不宜緊。工聯會立法會議員陸頌雄認為，新一輪基金仍是力度不足，例如在資助食肆、美容院等行業時，只是資助僱主，但僱員未能受惠。而在疫情下受到極大影響的民航業，不少從業員薪金大幅下跌，但政府卻無支援。

盧偉國及陸頌雄都表示，財委會上會支持基金4.0撥款，但會向政府施壓要求改善細節。