防疫抗疫基金｜張建宗：業界反應正面　期望下月陸續發放資助

政府上周四（17日）宣布注資共64億元作第四輪防疫抗疫基金，周一（21日）將提交立法會財委會審議。 政務司司長張建宗今早（19日）在港台節目《星期六問責》上表示，新一輪資助的做法要具針對性及精準幫助企業，不能像首三輪基金般較寬鬆，因此政府選擇受社交距離措施影響的行業，而資助額會較第三輪多約一倍，申請資助的企業要繼續經營。他期望在立法會財委會批出撥款後，於下月陸續發放資助。

▼政府進一步注資「防疫抗疫基金」細節安排▼

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申請基金須仍經營「幫企業交到租都是好事」

張建宗表示，得知業界對基金的反應大致正面，認為是「及時雨」，他強調企業及商舖在申請新一輪基金時，一定要是仍然經營，但並無要求領取資助後，需要經營到何時，政府亦難就此定下期限。他稱，政府希望幫助企業支撐一段時間，提供現金流作周轉，而很多僱主都不希望結業，認為在現時環境下，政府有責任幫助他們，「幫到企業交到租都是好事」。

對於不少建制政黨建議成立失業援助金，張建宗坦言難以做到，而考慮財政問題後，現階段亦不會考慮再推出保就業計劃。他指政府必須「儲彈藥」，應付未來疫情挑戰。

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