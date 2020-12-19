衞生署新聞官首提醒記者「武肺」提問　港府：需提醒傳媒勿污名化

衞生署衞生防護中心昨日（18日）舉行記者會交代疫情，期間有記者提問時使用「武肺」字眼。新聞官首次申明，提醒世界衛生組織今年已將新病毒命名為「2019冠狀病毒病」，要求發問時應簡稱為「新冠病毒」或者「新冠肺炎」。 政府發言人回覆事件稱，妥善命名很重要，有助防止使用其他可能不準確或污名化的名稱。因此，政府需提醒出席採訪政府活動的傳媒代表留意在提問時的表述，不要污名化。

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《香港01》向政府新聞署查詢，稱呼「武漢肺炎」有否違法、記者公開使用此名稱需否承擔刑責或受罰等，獲政府發言人回覆稱，世界衞生組織在2020年2月已經將新病毒命名2019冠狀病毒病，並且表示妥善命名很重要，有助防止使用其他可能不準確或污名化的名稱。因此，政府需要提醒出席採訪政府活動的傳媒代表留意在提問時的表述，不要污名化。

12月18日，衞生署衞生防護中心舉行例行記者會交代最新疫情，首次有新聞官打斷記者會提醒，勿用「武漢肺炎」字眼。

昨日的衞生署疫情記者會上，《蘋果日報》記者提問關於一名62歲確診女患者（第7900宗個案）在家中等候檢疫三天離世的死因，「係跌死啊？定係因為『武肺』而死亡？」

在當局回應個案後，負責主持的新聞官首次在記者會上作出提示：「唔好意思，我想喺呢度阻少少時間，剛才發問嗰位記者朋友呢，我想提一提你，世界衞生組織今年已將新病毒命名為『2019冠狀病毒病』，麻煩大家喺發問時候，可以簡稱為『新冠病毒』或者『新冠肺炎』，多謝你留意返。」

其後記者會繼續，《立場新聞》記者追問有關用字規定。新聞官再指出，字眼問題非今日記者會主題。

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