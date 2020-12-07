傳「武漢肺炎」成政府記招「禁語」？政府：提醒傳媒提問勿污名化

有報道指，政府擬禁止傳媒在政府記者會上使用「武漢肺炎」字眼提問，違者會被警告，甚至驅逐該傳媒代表離場。 政府發言人回覆《香港01》查詢時表示，世界衞生組織在2020年2月已將新病毒命名2019冠狀病毒病，政府需要提醒出席採訪政府活動的傳媒代表留意在提問時的表述，不要污名化，不過未有提及會否將違規的傳媒代表驅逐離場。

有消息指，記者會主持或會糾正有關傳媒代表。（李澤彤攝/資料圖片）

據悉會即時作出糾正

《蘋果》報道指，政圈今日突然流傳，政府將禁止傳媒在政府記者會上，使用「武漢肺炎」字眼提問，違者會被主持警告，被警告後仍不遵守有關規矩，或驅逐該傳媒代表離場，報道指更稱有關決定是由特首林鄭月娥作出。

《香港01》曾就有關事件向知情人士了解，據指若有傳媒代表以「武漢肺炎」作為提問字眼，主持會即時作出糾正；至於會否要求該名傳媒代表重新提問、甚至驅逐離場，目前仍是未知。

政府發言人晚上回覆《01》查詢時表示，世界衞生組織在2020年2月已經將新病毒命名2019冠狀病毒病，並且表示妥善命名很重要，有助防止使用其他可能不準確或污名化的名稱，故有需要提醒出席採訪政府活動的傳媒代表留意在提問時的表述，不要污名化。

在疫情爆發初期，坊間一直稱疫症為「武漢肺炎」，不少立法會議員亦在議事堂上使用過該字眼發言和提問，直至世衞在今年2月將疫症正名為「新冠肺炎」和「Covid-19」。



▼政府收緊防疫措施▼

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