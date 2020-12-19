新冠肺炎｜伊院逃走病人遭通緝　據悉須穿越4道門　其病床近門口

新冠肺炎疫情持續，醫院管理局昨天公布，一名63歲確診男病人「走佬」，逃離伊利沙伯醫院。院方至今仍未能尋回病人，據了解伊院曾致電病人，但未能聯絡到。有醫護人員指出，確診者自己所住病房會有雙重門，另加上整間大病房亦會再有雙重門，病人需「穿越」4道門才可成功離開，而且雙重門的設計是需先關上一道門，才能打開另一道門。另有消息指該名病人所住的病房最近門口，未知是否因此較易逃脫。 這名病人本身住在花園街198號，翻查資料發現，同一座大廈有3人確診，有一人比他早確診，是一名58歲女子；另一人比他遲確診，是一名56歲男子，暫時未知三人是否有關連。

警方於今天下午在facebook專頁公布，現正通緝該名擅自離院確診的男病人李運強。

「走佬」的是63歲男子（第7379宗個案），他在12月8日出現病徵，12月12日確診，屬於本地有源頭個案，與早前確診者有關連。他住在旺角花園街198號，連同他在內，同一座大廈有3人確診，有一人比他早確診，是一名58歲女子（第6998宗個案）；另一人比他遲確診，是一名56歲男子（第7386宗個案），暫時未知三人是否有關連。

警方在facebook專頁公布，正通緝擅離醫院的新冠肺炎病人李運強。

不過，3人都列為「與早前本地個案有流行病學關連」，亦非已知群組，暫未知3人的源頭是甚麼。而58歲女子於12月5日有病徵，12月8日確診，曾到大角咀麗華中心。而56歲男子就沒有病徵，於12月12日確診。

伊利沙伯醫院公布，一名63歲確診新型肺炎的男病人，12月18日下午約5時經樓梯逃去無蹤。（資料圖片／盧翊銘攝）

據了解，確診者所住的隔離病房會有雙重門，另加上整間大病房亦會再有雙重門，病人需「穿越」4道門才可成功離開，而且雙重門的設計是需先關上一道門，才能打開另一道門。不過，一般醫院病房保安並不嚴密。有消息指，該名病人所住的病房最近門口，未知是否因此較易逃脫。

伊院昨晚表示，該名63歲男病人由12月14日起入住該院隔離病房接受治療，在12月18日下午約五時，病房職員發現病人試圖離開病房，職員隨即追出，但病人已經樓梯逃去無蹤。病房職員立即通知醫院保安在院內進行搜索，惜未有發現，院方遂報警求助。病人身高約1.6米，中等身材及蓄黑色短頭髮，離院時身穿病人服、深藍色外套及運動鞋，並有佩戴外科口罩。院方呼籲市民若發現有關病人，請通知警方或致電伊院熱線電話3506 8944。