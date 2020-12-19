新冠肺炎｜63歲確診男病人走佬被通緝　警員全保護裝花園街尋人

本港第四波新型冠狀病毒肺炎疫情持續，昨日（18日）更首次發生「病人走佬」事件！伊利沙伯醫院昨晚公布，一名63歲確診新型肺炎的男病人李運強（編號為7379），他於昨午5時許逃離病房，職員追截無果，於是報警求助。 該名病人報稱居住在花園街198號，並於本月8日發病。警方將案件列作「逃避／逃脫進入醫院／收容所／隔離區檢疫所等」處理。至今日（19日）上午10時許，有多名警員身穿高規格的白色生化保護袍，眾人抵達花園街198號尋人，但並無發現，警員遂收隊離去。警方其後發文表示，高度重視事件，現正通緝該名病人。

一名警員戴上面罩、口罩及穿上藍色保護袍，留在地下看守。（黃偉民攝）

今日（19日）早上約10時，多名警員乘坐警車抵達男病人位於花園街198號的住所，其中三名警員身穿全套高規格的白色生化保護袍上樓尋人，另有兩名警員戴上面罩、口罩及穿上普通藍色保護袍，留在地下看守。

三名警員登樓視察近一小時左右，疑未有發現男病人的行蹤，於是落樓乘警車離開現場。現場有街坊表示，警方昨晚9時許亦有派員到大廈內調查，不過未有帶走任何人士。

63歲確診男病人逃離醫院 呼籲市民有發現通知警方、院方

該名男病人身高約1.6米，中等身材及蓄黑色短頭髮。離院時身穿病人服、深藍色外套及運動鞋，並有佩戴外科口罩。醫院指已向衞生防護中心通報有關事件，並已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處匯報。該院又呼籲市民若發現有關病人，請通知警方或致電該院熱線電話3506 8944。

警方現正通緝該名男病人為李運強。（警方facebook專頁截圖）

警方表示，12月18日下午約5時28分接獲伊院一名姓關（55歲）女醫生報案，指一名姓李（63歲）確診新冠肺炎男病人，擅自離開隔離病房後不知所終，要求警方協助。警方將案件列作「逃避／逃脫進入醫院／收容所／隔離區檢疫所等」，正協助相關部門追尋涉案病人下落。

警方今日發文表示，高度重視事件，現正通緝該名病人。而根據香港法例《預防及控制疾病規例》第599A章第28條，如任何在醫院、老⼈院、殘疾⼈⼠院舍、幼兒中⼼、療養中⼼或相類場所內被檢疫或隔離的⼈逃走，即屬犯罪，⼀經定罪，可處罰款5,000元及監禁2個⽉。

伊利沙伯醫院公布，一名63歲確診新型肺炎的男病人，12月18日下午約5時經樓梯逃去無蹤。（資料圖片／盧翊銘攝）

伊利沙伯醫院昨晚公布，一名63歲確診新型肺炎的男病人於本月8日發病，並於12月14日起入住伊院隔離病房接受治療。昨日（18日）下午約5時，病房職員發現病人試圖離開病房，職員隨即追出，但病人已經樓梯逃去無蹤。病房職員立即通知醫院保安在院內進行搜索，惟未有發現，現時已報警求助，院方晚上近10時才公布，遲了5小時。