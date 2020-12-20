新冠肺炎│ 15至39歲確診率達35%　張建宗籲有任何不適應盡早檢測

新冠肺炎發展至今第四波，政府上周建議向防疫抗疫基金注資64億元，聚焦支援因政府收緊社交距離措施而受重創的行業和市民；政務司司長張建宗今於網誌表示，立法會財務委員會明天﹙12月21日﹚將召開特別會議審議這項撥款申請，冀議員能盡早通過撥款。 他又指，本港15至39歲人士確診個案比例高達35%；至於80歲及以上長者，雖然確診個案比例只佔4%，但死亡個案中接近55%為80歲或以上的人士，呼籲市民如有任何不適，應盡早求醫及接受檢測。

張建宗指，疫情至今持續近一年，根據統計，本港15至39歲人士佔整體人口比例31%，但其確診個案比例高達35%。至於80歲及以上的長者，雖然確診個案比例只佔4%，但全部死亡個案中接近55%為80歲或以上的人士，遠高於整體人口平均的2%死亡率。而且近日有確診者入院時病情已十分嚴重，亦有60歲以下較年輕的死亡個案。

他又指，在未有有效療法及疫苗前，2019冠狀病毒病不會消失，雖然明年開始接種疫苗，但短時間內疫苗不可能全面阻止病毒傳播。因此，具針對性及策略性的病毒檢測，仍然是疫情防控的重要一環，政府多管齊下加強監測和檢測力度，估算每天最多可為約八萬名市民收集樣本進行檢測。

▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼

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