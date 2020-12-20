新冠肺炎｜港大孔繁毅：抗體半年降至無法檢測　或需每年接種疫苗

新冠肺炎疫情全球肆虐，港府訂購的國產科興及復星藥業與BioNtech研發的兩款疫苗即將供港。港大內科學系臨床教授孔繁毅今日（20日）在港台節目《給香港的信》表示，暫時未有長期報告顯示疫苗的年期功效和安全性，曾有重覆染疫的病例發現，抗體在接近半年降至無法檢測水平，估計將來有可能要每年接種新冠疫苗。 談及香港大學現正研發噴鼻式新冠疫苗，他預計明年初進行第一期臨床試驗，盼明年下半年展開第三期，未來可與季節性流感疫苗結合，每年接種一次單一疫苗。

港大內科學系傳染病科主任孔繁毅指出，新冠病毒的突變率令人驚訝。（資料圖片／張浩維攝）

孔繁毅在《給香港的信》指出，病毒的突變率令人驚訝，表面刺突蛋白的D614G突變提高了傳染性，重症患者並非只有長者，年輕人延遲入院治療也有機會令病情惡化，寒冷天氣亦可能增加鼻道和上呼吸道的病毒複製。

孔表示，現時世界各地的疫苗主要分成三大類，分別是腺病毒載體疫苗、基因編輯和改造技術製成的「mRNA」疫苗，及基於新冠病毒刺突蛋白製造而成的重組納米疫苗，後兩者屬新型技術，一般情況下，從實驗室研發出新疫苗並投入市場，需要5到10年時間，不過，由於許多國家/地區的衞生系統面臨崩潰，疫苗藥品被賦予了加快臨床試驗過程的特殊權利，藥品還因疫苗引起的不良反應而特別免除責任條款。

西方國家陸續為人民接種疫苗，有報道指，一些試驗患者出現面神經麻痺，孔指出，暫時沒有證據表明不良反應與疫苗有關，因為安慰劑組也有類似情況。關於長期結果，現時未知疫苗功效和安全性，早前曾有再感染的病例顯示，抗體將在6個月左右降至無法檢測水平，因此有可能需要每年進行新冠疫苗接種，情況與接種流感疫苗類似。

孔又提到，香港大學正研究噴鼻式新冠疫苗，希望能夠在明年年初開始對該疫苗進行第一期臨床試驗，並於明年下半年進行全球第三期臨床試驗，疫苗具有賦予鼻腔局部免疫力的潛力，並且可以將季節性流感和新冠疫苗結合起來作為每年一次的單一疫苗。

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