新冠肺炎｜港大孔繁毅：高風險群組應考慮接種疫苗　面癱可能性低

本港新冠肺炎疫情持續，政府公布已訂購國產科興及復星藥業與BioNtech研發的兩款疫苗，各有100萬劑明年首季率先供港。香港大學內科學系臨床教授孔繁毅今（19日）早在港台《香港家書》撰文稱，有糖尿病及身體肥胖的人一旦受感染，後果可以非常嚴重，建議這些高危人士接種。雖然有報道提及注射疫苗後有面癱，吉巴氏綜合症的神經系統毛病，使人擔憂，但這機會是非常低的，亦無法證實與疫苗有直接關係。

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香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅。（資料圖片／高仲明攝）

港大內科學系臨床教授孔繁毅稱，疫苗主要分成三大類。第一類是腺病毒載體疫苗，是比較傳統的一種，原理是讓腺病毒攜帶新冠病毒的致病抗原進入人體細胞，使身體產生新冠病毒的抗體。第二類是一種新的方法，用基因編輯和改造技術製成的「mRNA」疫苗，這疫苗不是用病毒製作而成，主要是從實驗室裏抽取病毒遺傳密碼的一小部份，注入人體，從而訓練免疫系統學會認識這病毒，當病毒入侵時就會反擊。而第三類是基於新冠病毒刺突蛋白製造而成的重組納米疫苗，亦是一種比較新的技術。

由於這世紀疫症是全球性的爆發，故此多個國家及藥廠投放了大量資源，使疫苗研發過程的步伐加快。香港政府即將購買的疫苗，其中兩種疫苗已經有第三期臨床研究報告，一款有效率達百分之九十五，另一疫苗亦達百分之七十。而香港大學的噴鼻式的疫苗研究，希望可以盡快進行第一期人體測試，為對抗新冠病毒作出一分的貢獻。

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孔繁毅又稱，有糖尿病及身體肥胖的人一旦受感染，後果可以非常嚴重，建議這些高危人士接種。雖然有報道提及注射疫苗後有面癱，吉巴氏綜合症的神經系統毛病，使人擔憂，但這機會是非常低的，亦無法證實與疫苗有直接關係。

每一隻新疫苗面世，由於沒有長遠的數據，大家抱有疑慮，完全可以理解。但要知道要等數據及文獻支持，可能需要兩三年甚至更長的時間，所以在緊急情況下，各國政府及醫療機構使用未註冊的藥物，藥廠就可受條款保障免除責任，是常見的做法，因為除了保障病人，亦都需要同時保障藥廠。

他強調，注射疫苗並非萬能，市民亦都要繼續戴口罩及保持個人衛生。不同年紀，不同的病歷及身體狀況，都會影響到抗體產生的高低。另外，如果疫苗只得12個月的效用，就可能需要每年接種，像流感疫苗一樣。專家仍需繼續觀察長期的報告，才可以確保它的有效性和持續性。