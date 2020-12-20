新冠肺炎｜藥劑師學會：港人打疫苗非白老鼠　可參考百萬海外數據

首批新冠肺炎疫苗最快下月抵港，香港醫院藥劑師學會指，港府購入的三款款苗都未公布第三期臨床試驗最終數據，現階段不適合為疫苗作結論。惟三種疫苗的常見副作用與流感疫苗相近，包括注射部位反應，疲倦，頭痛，發燒，肌肉痛，作嘔。嚴重副作用罕見，例如：嚴重過敏反應，但過敏反應是與個人基因有關所有藥物都有機會可以引致過敏反應，市民無需擔心。 學會又指港人接種新冠肺炎疫苗並非「白老鼠」，因港人接種時已有數以百萬計的非港人接種，屆時有更多臨床數據公布。

學會展示代表港府購入三款疫苗的紙牌，左起復星、阿斯利康、科興疫苗。學會會長崔俊明（中）。（朱海棋攝）

疫苗研發技術包含不同滅活疫苗技術，最成熟三種不同技術平台疫苗當中，以科興滅活疫苗的技術最成熟，市民每年接種的流感疫苗主要是用此技術製造和生產快速，但需要繁殖大量病毒，科興滅活疫苗是採用非洲猴子腎臟細胞繁殖病毒，無需依賴雞蛋供應及應適合對雞蛋過敏人士接種。

復星/ BioNTech-mRNA疫苗和阿斯利康/牛津大學-病毒載體疫苗是用基因工程技術製造的疫苗，是一種較新的疫苗技術平台，雖然使用病毒蛋白轉化為mRNA和DNA，但不會影響人類的基因，但要跟進長遠的安全性。

學會又指，科興滅活疫苗最適合私家診所使用，因科興滅活疫苗是採用預充式注射器，每注射器有一劑，可為一人接種，疫苗需儲存在2-8度，學會建議私家診所改用「藥用雪櫃」，而非家庭式雪櫃以確保疫苗質素。



至於復星/ BioNTech-MRNA疫苗，儲存溫度要求和解凍後須儲存於2-8度，惟要在五日內需完成975人的接種，只適合大規模接種計劃；而阿斯利康病毒載體疫苗要在兩日內完成10人的接種。

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