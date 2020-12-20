新冠肺炎｜澳門採購三款疫苗　賀一誠：市民可選擇接種哪種疫苗

新冠肺炎疫情持續，港府訂購的國產科興及復星藥業與BioNtech研發的兩款疫苗，即將供港，特首林鄭月娥表明市民不能選擇種哪一款。 澳門行政長官賀一誠今日（20日）表示，澳門會購入3款疫苗，供市民自願接種，若3款同時運到澳門，市民亦可自行選擇接種哪一款疫苗，「我哋係畀市民自己去揀你鍾意打邊隻，政府唔強迫你打邊一隻。」

澳門行政長官賀一誠（梁鵬威攝／資料圖片）

澳門首批應急疫苗本月底運抵

澳門特區政府今日成立21周年，澳門特首賀一誠上午出席慶祝酒會，致詞時提到，特區政府把保障居民生命安全，及身體健康放在首位，堅持「嚴防嚴控、不惜代價」的防疫政策，及早發現、早報告、早隔離、早治療「四早」防疫策略，最大限度防控疫情擴散。

賀一誠酒會後見記者，強調訂購疫苗方面，供市民自願接種，不會強迫接種。若三款疫苗同時抵澳，「我哋係畀市民自己去揀，你鍾意打邊隻，政府唔強迫你打邊一隻，你可以去訂，你可以去打邊一隻都得。」賀又提到，預料每人大約要兩支針，金額大約不少於500元，首批應急疫苗最快本月底運抵。

香港政府預先採購三款新型冠狀病毒肺炎疫苗，包括科興控股滅活疫苗、復星醫藥／德國藥廠BioNTech核酸疫苗，以及阿斯利康（AstraZeneca）／牛津大學病毒載體疫苗。（資料圖片）

港訂科興滅活疫苗 澳訂國藥集團滅活疫苗

澳門衞生局上周一（14日）舉行例行記者會時，透露計劃直接購入三種產地不同的疫苗，數量各40萬劑，包括在北京生產的國藥集團滅活疫苗；復星代理的BioNtech的mRNA疫苗，產地為德國、法國或比利時，料首批明年第一季抵達；至於AstraZeneca的腺病毒載體疫苗，料首批明年第二季抵達。

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至於香港方面，訂購目標為3,000萬劑，較澳門120萬劑多24倍。政府早前公布，已與兩間疫苗製造商達成預先採購協議，其中科興控股生物技術有限公司，將供應750萬劑滅活疫苗，首批100萬劑最快下月送抵本港。



而復星醫藥與德國BioNTech研發的mRNA疫苗，也會向港提供750萬劑，首批100萬劑，預料最快明年首季到港。另外，政府快將與AstraZeneca達成協議，採購750萬劑該藥廠與英國牛津大學共同研發的不可複製性病毒載體疫苗，最快明年下半年供港。當局尚計劃再訂750萬劑，未有公布資料。

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