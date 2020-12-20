新冠肺炎｜再多三疫廈要派樽檢測　油麗邨逸麗樓三單位七人染疫

本港疫情持續嚴峻，今日（20日）再新增74宗確診個案，當中25宗源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，再多三個住宅大廈需要向居民派樣本瓶檢測，包括油麗邨逸麗樓、藍田邨藍泰樓及石籬(二)邨石榮樓。

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再有住宅大廈有超過3個確診個案，衞生署將向居民派樣本瓶檢測。張竹君在疫情記者會表示，油塘油麗邨逸麗樓今日新增4宗確診個案，涉及2個單位。至今已有3個單位爆疫，涉及不同樓層，累計有7宗確診個案，其中一個單位有4人染疫，一個單位有2人染疫，全部是無源頭個案。她補充指，最早出現個案是在11月27日確診，其中兩單位屬同一號碼，相差十層。

石籬(二)邨石榮樓4單位5居民確診

至於葵涌石籬(二)邨石榮樓，再有居民初步確診，與早前其中一個確診個案屬同一號碼，但相隔兩層。張竹君表示，累計有4個單位、共5名居民染疫，若初步確診居民今晚最終確診，該大廈居民要接受強制檢測，最快明日會通知。

藍田藍田邨藍泰樓今日有三個單位分別各有一宗確診個案，屬不同單位、樓層及座向。

張竹君提醒，市民應當自己居住的屋苑有機會出現確診個案，做足防禦措施，若等到有個案發生才增加防禦，已是太遲。