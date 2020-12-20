冬至｜上環海味舖哀號生意減半　市民花千元掃平貨做冬：因有優惠

本港第四波新冠肺炎疫情持續，明日( 21日)就是冬至，由於政府禁止晚市堂食及實施2人限聚令，市民只能在家做冬。有上環海味舖表示，今年與去年同期的生意額減半，亦觀察到市民的購買意欲下降，雖然推出「買三送一」優惠，亦無助提升生意。 海味舖為生意頭痕，市民卻收穫不少「戰利品」，更稱花膠價格大減，由去年約1,200元1斤減至900多元，有市民直言「就係有優惠先買，冇優惠我唔買咁多」。

市民：蔘茸海味的價格明顯下降

今日（20日)為冬至前夕，上環海味街人流稀疏，不少店舖推出清貨優惠，甚至關門不營業。居住筲箕灣的陳女士每年冬至前，均會順道購買年貨。她指，今年人流減少，而蔘茸海味的價格明顯下降。她今日花費約一千元，購買罐頭鮑魚及其他平貨，直言 :「就係有優惠先買，冇優惠我唔買咁多。」

而張女士在一小時內，也花費一千多元購買鮑魚、臘腸、臘肉等應節食品，「平唔平都一年一次，冇所謂啦」，不過她也成功「講價」，每罐鮑魚減10元。她指，去年冬至外出慶祝，今年受疫情影響只能在家煮食。

張女士在短短1小時內，已花費1千多元購買鮑魚、臘腸、臘肉等應節食品。（歐陽德浩攝）

花膠由去年1200元減至900元

另一名市民則表示，為促進經濟才購物，但她意外收穫不少「戰利品」，更稱「花膠好平好抵」，由去年約1,200元1斤減至900多元，惟店內只餘下最後一包。「舊年都買咗千幾兩千蚊，今年買少咗，因為今年⋯⋯唉，好多人冇嘢做，慳啲啦。」

林先生指，雖然店舖已推出不少優惠，如買三送一、買三罐減價等，但市民不願外出亦無能為力。（歐嘉樂攝）

海味舖：今年條街人流稀疏 去年要左穿右插

事實上，疫情確實對海味舖造成嚴重打擊。「福林燕窩參茸行」店員林先生坦言，今年與去年同期的生意額減半，亦觀察到市民的購買意欲下降，或不再購買做冬食品。「 你睇條街都知道，稀疏好多，呢個人數比上年好大分別，舊年要左穿右插。」

林續指，雖然店舖已推出不少優惠，如買三送一、買三罐減價等，但市民不願外出亦無能為力，「好多嘢都賣少咗，連平嘢都少人買咗。」他透露，曾有居於深水埗的熟客前來購物，但回家後被女兒責罵「做乜要出街」，「佢哋唔敢出，敢出嘅都俾個女鬧返屋企。」

海味小販羅先生則表示，近兩周的生意額有所好轉，更與去年同期相約。（歐陽德浩攝）

前年係好多人，上年開始少，今年就稀疏喇，一年差過一年，好有對比，希望可以起碼回復前年咁啦。 「福林燕窩參茸行」店員林先生

零自由行顧客 生意一年差過一年

同時，疫情下內地自由行旅客不再來港購物，亦壓下最後一根稻草。林指，自由行過去佔生意三成生意額，但經歷5年前的高峰後，自前年開始生意額則逐年下降，他期望政府能盡快處理疫情及推出疫苗。

海味小販：工展會取消 市民別無選擇

雖然地舖生意慘淡，但「保生號」海味小販羅先生則表示，近兩周的生意額有好轉，更與去年同期相約。他解釋，因工展會取消，以及疫下不能外出做冬慶祝，以致市民別無選擇，只能到上環購買海味。

羅亦指，上環海味舖價格較街市便宜，選擇豐富，認為仍可吸引市民購物。「呢度十幾廿間舖，有得畀佢選擇，有得格價。如果大埔粉嶺上水咪冇得格價囉，街市係咁多得幾多。」他亦透露，海味小販價格較地舖便宜，只為薄利多銷，賺取少量毛利率。「我哋老野求其執些少就算，唔係講話賺幾多錢幾多錢，求其啦有餐飯就得喇 。」

問到政府應否支援海味舖，羅笑說：「政府點會幫我哋排檔，要幫都幫第二啲啦。」但問到是否需要現金資助，他笑逐顏開說「梗係想要啦，有錢儲落食自己囉，冇錢咪食穀種囉，哈哈哈。」

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