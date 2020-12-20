朗豪坊博思醫學診斷中心2員工確診　疑做電腦掃描客除罩服藥播毒

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署今天（20日）公布新增74宗個案，本地個案佔70宗，25宗源頭不明，和其他個案有關連的有45宗個案。今日有50多宗初步確診。 有院舍員工和醫護人員確診，其中2名在旺角朗豪坊12樓博思醫學診斷中心的員工，和一名其後確診病人做電腦掃描，當時有穿保護衣，之後他們確診。防護中心傳染病處主任張竹君表示，相信是已在潛伏期的病人掃描期間，短暫除下口罩，令二人受到感染。

明愛醫院男護士初確診 曾接觸確診者

一田百貨沙田分店再有4宗個案，Billy Sir音樂教室增2宗個案，有1宗和將軍澳藍田隧道群組相關。藍田耆康會馮堯敬夫人護理安老院有員工和家人今天確診，家人17日不適，員工則在19日不適，18日最後上班。院舍23個院友員工被列有緊密接觸，要送往檢疫。

明愛醫院一名男護士本月16日發燒，有腹瀉，昨到急症室求醫，測試後初步確診。他最後上班是本月13日，他居住的大廈有確診者，工作時亦有接觸確診病人，但當時有穿合適防護，並無進行高風險程序。醫院追蹤後，無員工被列為密切接觸者 一名服務助理被列其他接觸者，會接受醫學監測。

另外，有2名在旺角博思醫學診斷中心的員工確診，張竹君指與二人與一名做電腦掃描後確診者有關。有其他員工被列為密切接觸者，須要送往檢疫。

張竹君表示，確診病人當時做掃描期間，心跳有加速，一名員工給水病人服食藥物，患者除下口罩服藥，病人休息時也有另一員工照顧，兩人都染疫。張竹君指，即使病人只短暫除下口罩，這種情況都有風險。

其中一名員工在本月8日沒有上班，另一名員工最後上班是17日。張竹君指，由15日起計有接觸的人士，以及接觸病人的員工要檢疫，當時沒其他病人在場。

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