新冠肺炎｜專家：九成患者發病至入院近10日　恐形成傳播鏈

新冠肺炎疫情持續，大圍美林邨一名62歲女子日前在家中單獨等候送往檢疫中心期間離世，其後證實確診。政府專家顧問、港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（21日）表示，過去兩周確診人士由發病至隔離需5至6日，整體九成患者發病至入院需9至10日，而檢測報告亦未能24小時內通知醫生及病人，認為是行政及效率出問題。 呼吸系統專科醫生梁子超就指，政府協調運送出問題，盼經一事長一智。

12月17日凌晨，彩雲邨明麗樓全幢33及34室居民到檢疫中心隔離14天。（余俊亮攝）

何栢良在港台節目《千禧年代》表示，現時患者由病發至入院隔離需時，過去兩周中位數5至6日，整體九成需9至10日，患者由初步確診至確診再送檢疫，若期間有密切接觸者，可能造成傳播鏈。



近兩周基本上已無餐飲群組 多是住宅大廈傳播

何又指，近兩周基本上已沒有餐飲群組，較多是住宅大廈傳播，認為根源問題是做得慢，「要解決唔係話進一步收緊，要解安排做得慢嘅問題」，政府雖已承諾24小時內安排送檢疫中心，亦要承諾24小時內向醫生或病人出檢測報告，「相信好多都唔達標」。

何認為疫情至今是人手及統籌出問題，質疑外判化驗公司與衞生署之間有否中央聯網系統，檢測後3日沒有消息等於好消息，並非有效管理資訊方法，「搞咗成年，唔係科學問題，係行政效率問題」。

▼食肆6時後禁堂食 12月10日起生效 為期兩周▼

+ 2 + 2 + 2

梁子超在同一節目表示，美林邨事件屬不幸事件，過去後勤支援前線做得不夠好，當出現大型爆發難以動員支援，希望政府經一事長一智，他又指出，事件反映政府協調運送出問題，「否則點會一日又送得晒？」



屬隔離人士聽眾指委託家人外出進行檢測 速度反較政府快

市民張先生「烽煙」表示，自己為隔離人士，正入住檢疫中心，為美林邨事件感難過。張稱上周一被列為密切接觸者後，延至周四深夜11時才入營，他批評兩條政府支援熱線「一條飛咗去非醫護人士，問唔到深入問題，只係講返網上資料，另一條唔work」。由於等候入營期間不能外出，張先生靠家人外出取深喉唾液樣本自行檢測，他批評，「我周四入營，第二日已有報告，但政府周六先派樽畀我」，認為政府要檢討整個流程。

另外，葵青區區議員梁靜珊今日在商台節目《在晴朗的一天出發》指，8006確診個案的49歲女士懷疑自己在家居隔離期間，被已受污染的居住環境所感染，向她求助。梁引述指，該女士在12月8日已發病，與家人一同到檢疫中心後本身對病毒陰性，但衞生署之後沒安排她到檢疫中心隔離檢疫，只是要求她回居所，亦沒安排消毒。此人之後一直致電衞生署熱線，等候多日後才被安排到檢疫中心，再因為有病徵，12月19日才驗出確診。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼