和平集會亦不能蒙面　梁國雄指苛刻　認為終院未保護公民權利

終審法院就特首去年引用《緊急法》定立《禁蒙面法》，裁定政府勝訴，上訴人之一的梁國雄得悉裁決後直言感到失望，認為終院進一步裁定合法集會都不能戴面罩非常苛刻，是與公民自由原則相反，認為法院未有保護這些人的權利。律師何俊仁亦稱終院就《緊急法》的看法偏向保守，或較則重維持社會秩序可理解，但裁決進一步收緊上訴庭就限制自由的決定直言「估唔到」。

梁國雄在得悉終院裁決後直言對裁決感失望，他指人大法功委或大陸政府不斷攻擊香港司法機構，令香港的司法機關承受好大壓力，當人大可代替香港立法，終審認為特首有廣泛權力是不用擔心，因立法會可「先立法，後審議」，市民亦可提司法覆核......梁認為意義已經不大。他結指，當香港法庭受到公開批評，人大法功委或大陸政府是否可凌駕司法機構，他認為終院的裁決並不能平熄大眾的疑慮，質疑法庭是否仍可能當把關人的角色。

對於終院裁定合法集會亦不能戴面罩，梁認為非常苛刻，並認為這是與公民自由原則相反，這決定並無保護到這些人的權利。

梁國雄直言對終院裁決感失望，並對進一步禁止示威者在和平示威蒙面認為苛刻。(李慧娜攝)

前立法會議員何俊仁則稱，對今次判決不抱太大期望，他指法治需在一定政治環境下才能運作，然而法治不斷受到攻擊，法官承受強大壓力，難免會令公眾對法治感灰心或失去信心。

何又稱就《緊急法》的爭議，裁決偏向維持社會秩序，這是可理解的，然而上訴庭也認為在合法集會中禁人蒙面不合乎比例，終院卻認同這或有可能演變成暴力衝突而進一步收緊，直言有點「估唔到」。他又指，現在警方亦有不同理由不批准集會，例如支聯會亦有不少申請不獲批，這些均與本案的法律無關，但可見警方有其他方法或理由阻止市民集結。

對於終院認為即使特首引用《緊急法》定立法例，市民仍可以司法覆核等方法作監察，何稱司法覆核並不見得容易成功，現在並有釋法這途徑，有如在頭上有把刀。香港法治在這樣的環境下運作，難怪有人士會對法治的信心感到動搖。

禁蒙面法定立的經過及引發的爭議。(詳看下圖)