【絕世通緝犯】白寡婦策劃恐襲後銷聲匿跡　現為ISIS人肉炸彈教官

2005年倫敦「77連環爆炸案」（7 July London bombings）事發至今15年，市內數個地鐵站和巴士差不多在相同時間發生爆炸，導致百多人受傷，56人死亡。雖然4個自殺襲擊施襲者已當場斃命，但幕後主謀至今仍未落網。Netflix最近上架的紀錄片《絕世通緝犯》（World's Most Wanted）的第三集，就揭開全球多宗恐怖襲擊的幕後主腦「白寡婦」的邪惡面紗。

「白寡婦」是倫敦77連環爆炸案的策劃者。（電視畫面）

連環爆炸案發生時，只有23歲的英國女子Samantha Lewthwaite是其中一位施襲者Germaine的妻子。慘案發生後，Lewthwaite被傳媒追訪，更在訪問中屢次表示無辜，亦不知道為何丈夫會參與恐怖襲擊，更指丈夫被極端分子教唆洗腦。訪問後她銷聲匿跡，6年後被發現身在肯亞，而同年該國亦發生了恐怖襲擊爆炸案，經過調查後炸藥跟倫敦77爆炸案相同，從而揭開Lewthwaite是兩宗恐怖襲擊的幕後主腦。

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Lewthwaite在肯亞近乎傳奇 竟一直成功避開監視

由於Lewthwaite外表毫無殺傷力，令人對她放下戒心。加上行事小心，亦能避開所有監視，至今還沒有人證親眼見過她。有曾在肯亞拍攝關於索馬里青年黨紀錄片的BBC記者表示，Lewthwaite在當地的伊斯蘭極端組織中備受尊重，更擁有近乎「神話」的地位，更有青年黨的成員在Twitter上宣稱Lewthwaite是巾幗英雄，而傳媒則封她為「白寡婦」。

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加盟ISIS 主力培育兒子為聖戰戰士

「白寡婦」在策劃恐怖襲擊後成功逃脫，雖然被國際刑警列為紅色警告通緝犯，但因為善於變裝、擁有多重身分、假證件和居無定所，至今仍未落網。直至2014年，有外國傳媒報道，Lewthwaite加入伊斯蘭國組織（ISIS）後即成為總部成員，在敘利亞主力訓練一支由女性組成的自殺式炸彈分隊，並教授激進分子如何操控西方媒體。作為四個孩子的母親，Lewthwaite亦積極培養他們成為聖戰戰士。