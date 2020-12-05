許智峯流亡｜重申不會流亡　林卓廷：有角色在港守護7.21真相

民主黨前立法會議員許智峯上月30日前往丹麥，他日前在Facebook宣布正式流亡，並退出香港民主黨，暫別香港，是首位傳統泛民政黨中人流亡海外。許智峯的前黨友，立法會前議員林卓廷今日（5日）於Youtube頻道上載影片，稱有不少網民勸他仿效許智峯離港，林卓廷回應稱「完全不會改變不會流亡的決定」，指他的太太亦會留港，但小朋友就可能會離港讀書。 他認為留在香港與港人並肩作戰的角色較適合自己，而且自己有涉及7.21事件的案件在身，一旦離港會被視為畏罪潛逃，強調他不能讓任何人扭曲真相。

林卓廷稱完全不會改變不會流亡的決定，認為留在香港與港人並肩作戰的角色較適合自己，而且自己有涉及7.21事件的案件在身，一旦離港會被視為畏罪潛逃，強調他不能讓任何人扭曲真相。（資料圖片）

如離開再作供 口供可信度不高

林卓廷稱，現時他合共被控5條罪，包括一項暴動罪，同時亦有3單民事案件在身，包括控告何君堯就721事件作誹謗。他稱如果自己流亡海外，會被指畏罪潛逃，最開心的是立法會議員何君堯及警務處處長鄧炳強，因為他們毋須面對7.21事件此嚴重醜聞。林卓廷又稱，現時他正控告何君堯一條誹謗罪，雖然在逃人士可以視像作供，但以此身份作供可信度不高，案件會「好難打」。他指，自己有角色在香港守護7.21事件的真相，強調他不能讓任何人扭曲真相。

林卓廷又稱，尊重流亡海外的朋友，認為他們工作艱巨及面對巨大壓力，但認為民主運動不能單靠海外聲援，港人亦要在本土向全世界展示堅毅及決心，而如果本地民主運動枯竭，海外聲援亦難以持續。

林卓廷表示，現時民主派撤出議會，街頭抗爭困難重重，但自己依然有好多事可以做。他指建制派主導立法會下，政府濫權將更嚴重，市民會面對更多的不公道及冤屈。他作為區議員及民主運動的一員，會繼續揭發社會不公義，重申「唔可以被運動嘅火熄」。