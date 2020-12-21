醫療氣體供應商涉違《競爭條例》被控　成首宗涉濫用市場權勢案件

一間同時供應醫療氣體和提供保養氣體管道服務的公司，涉利用供應醫療氣體的壟斷地位，打擊另一間同樣可提供保養服務的公司，包括多番拒向對方提供所需的醫療氣體。競爭事務委員會今(21日)入稟，要求競爭事務審裁處頒令該公司違反《競爭條例》，為本港首宗濫用相當程度市場權勢的案件。

申請人為競委會，答辯人為林德港氧有限公司、林德港氧的總經理謝春華及 Linde GmbH（林德港氧和Linde GmbH統稱「林德」）。

入稟狀指，本港醫院需購入醫療氣體，林德則壟斷本港的醫療氣體供應，並是唯一供應醫療用一氧化二氮的公司。市場上雖有其他供應商，但入口的醫療氣體數量少。

此外，相關器材亦須保養，保養服務亦需要使用醫療氣體。公立醫院的保養氣體管道服務會外判給承辦商負責。而本港可提供保養服務的公司，僅有三間，包括林德和MGI (Far East) Limited。

惟MGI於2015年首次取得本港公立醫院的保養服務合約後，林德涉於同年10月至2018日1月間， 突然更改多項與MGI的交易條款，包括多番拒向對方供應醫療氣體，裝有醫療氣體的容器只送往MGI的登記地址，而不是按以往做法，送往MGI指定的地方。而MGI因林德的拒供應醫療氣體，失去部份公立醫院的保養服務合約。

競委會要求審裁處裁定，林德違反《競爭條例》中的「第二行為守則」，而謝春華則是違反牽涉入違反該守則的人。競委會要求判三名答辯人罰款，並向謝發出取消董事資格令。

案件編號：CTEA3/2020